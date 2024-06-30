احصل على 15000كوينز مجانا.. طريقة الخيال الضمان عندنا شحن كوينز أي فوتبول بيس 2024 بخطوات سهلة 100% ببـلاش

تعتبر لعبة اي فوتبول لعبة كرة كدم الكترونية علي الهاتف المحمول، اصدرتها شكك Konami بغرض ان اصبح منافس قوي علي منصات التطبيقات امام اي لعبة قوة قدم الكترونية اخري، تفوقت لعبة eFootball علي نفسها بجدارة من حيث الرسوم والتصميم والاداء، استطاعت بيس موبايل ان تنال شعبية طبقه كبيرة من الجمهور الحالي، وذلك لما بها من تجربه كروية ممتعة للغاية.

شحن كوينز أي فوتبول بيس 2024

في يوم الخميس 13/6/2024 تم اصدار الموسم السابع من لعبة بيس موبايل، في هذا الموسم جاءت شركة Konami بالعديد من التغييرات الجديدة التي اثارت ضجه داخل عالم لعبة بيس موبايل الجديد، ومن هذه التغييرات انها قامت لتوفير العديد من ملابس الفرق الاصلية بصورة مجانية تماماً، كما انها اصدرت العديد من فعاليات البطل الجديدة ضد الذكاء الاصطناعي التي تجعلك تحصل علي العديد من فتحات البكجات المجانية المضمونة، والحصول علي العديد من نجوم الفرق مثل اللاعب k. Mbappé وغيره من الابطال المميزين.

تغييرات اصدار 3.6.0 الموسم السابع S7

تم اكتشاف العديد من التغييرات التي حدثت في الموسم السابع، وكان ذلك في الضربات الحرة والضربات العرضية المرتفعة، حيث اصبح الان بامكانك التحكم في تيكتيكات الضربات الثابتة والضربات الحرة عن طريق تحريك الفريق الخاص بك قبل تسديد الكرة، وكذلك يمكنك التحكم فيه فى حالة الطفله ضد الضربة الحرة، بالاضافه الي اضافة شركة Konami ميزة جديدة وهي تحريك الفريق في منطقة 18 قبل رفع الكرة العرضيه عن طريق اعطائهم التعليمات قل رفع الكرة، مما يزيد من فرصه احراز الهدف عند العرضيات.

طريقة تحميل لعبة eFootball الموسم السابع

يمكنك الان بدء عملية تحميل وتثبيت اللعبة بمنتهي السهولة والمرونة من خلال منصات تحميل التطبيقات والالعاب مثل منصة Google play وغيرها من المنصات مثل منصة Apple Store للايفون، ولتثبيت اللعبة عليك اتباع الخطوات التالية: