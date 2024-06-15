WhatsApp يُطلق تحديث العيد!!.. تحديث واتساب الجديد بميزة ولا في الخيال!.. اتكلم فيديو مع 32 مستخدم

أطلقت تطبيق واتساب WhatsApp بعض المميزات الجديدة والخصائص التي يبحث عنها ملايين المستخدمين حول العالم، بما يركز ذلك على تجربة مكالمات الفيديو والعمل على مشاركة الشاشة مع الدعم السهل للصوت والتركيز كذلك على السماعة الجديدة ضمن التحديث الجديد، حتى أنه تم القيام برفع الحد الأقصى لكي يتم مشاركة أكثر من مستخدم إلى 32 مستخدم دون وجود أي مشكلات تقنية يمكن مقابلتها.

تحديثات جديدة من واتساب اليوم

وقام واتساب، بدعم مشاركة الشاشة وكذلك مكالمات الفيديو التي ساعدت إلى حد كبير في تحسين التطبيق الخاص بالمراسلة الفورية، والعمل على تمكين الدعم الملائم لمشاركة الصوت إلى جانب الشاشة المعنية، بما يُساهم ذلك في الإطلاع على مقاطع الفيديو مع انفصال المستخدم التي ترغب في إزالته وقت المكالمة فيديو، وهذا التطبيق سيُساهم بشكل كبير وقت الاجتماعات التي لا يحتاج إلى برامج أخرى أو منصات يمكن من خلالها جمع هذا العدد من المستخدمين.

عمل مكالمات فيديو عبر تطبيق واتساب

ووفقًا لموقع ” techcrunch”، وتم إدخال التحديث الأخير الذي يضمن دخول حد أقصى للمستخدمين يصل إلى 32 مستخدم ضمن الهواتف التي تكون على نظامي الأندرويد وكذلك الأيفون، بعد أن كان عدد المشاركية نحو 18 مشاركًا فقط، مع التركيز بشكل كبير على مكبر الصوت الذي يعمل على تسليط الضوء تلقائيًا ضمن المشارك الذي يتحدث وقت مكالمة الفيديو.