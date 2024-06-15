نزلت قبل العيد.. صرف منحة العائلات المعوزة والمساعدات الظرفية في جميع حسابات المستفيدين البنكية والكشف عن الشروط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، عن إيداع منحة العائلات المعوزة وكذلك المساعدات الظرفية في جميع حسابات المستفيدين البنكية، لكي يتمكنوا من الحصول عليها قبل عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن هذه المساعدات تُساهم إلى حد كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين والمسجلين عبر موقع الوزارة، مع العلم أن الحكومة التونسية حريصة على دعم أفرادها من وقت إلى أخر خاصة في ظل هذه الفترة التي يُعاني منها الكثير من المواطنين.

موعد صرف منحة العائلات المعوزة بتونس

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس، أنه مع دخول عيد الأضحى المبارك، والحصول على الإجازات الرسمية داخل البلاد، تم تبكير موعد صرف منحة العائلات المعوزة والمساعدات الظرفية، على أن تم إيداع جميع المستحقات المالية يوم الخميس الماضي الموافق 13 من شهر يونيو 2024 بما يسمح لهم بالحصول على رواتبهم وكافة مستحقاتهم من مختلف فروع البنوك التي وفرتها الوزارة على مستوى الدولة.

ما هي شروط منحة العائلات المعوزة؟

وتتمثل أبرز شروط الحصول على منحة العائلات المعوزة داخل دولة تونس، وفقًا لما يلي:-