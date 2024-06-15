لو معاك 100 ألف جنيه هتاخد 75 ألف جنيه فوري منهم.. ألحق فرصة العيد الان

مع انتشار العديد من الشهادات ذات العائد الأعلى والأقل، قام بنك التنمية الصناعية الحكومية، بإطلاق شهادة جديدة تتميز بأنها ذات عائد مرتفع، ويصل عوائدها إلى 25% سنويًا، حتى أن مدة الشهادة تصل لـ 3 سنوات ويتم العمل على صرف العائد سنويًا بإيداعه تلقائي في حساب العميل البنكي، فضلاً عن أن أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية يمكن شراءك للشهادة بعائد يبلغ 25% سنويًا، على أن تصل قيمة الشهادة في أول مرة لـ 50 ألف جنيه، ومن السهل إمكانية مضاعفة الشهادة لـ 5000 جنيه.

حصيلة الحصول على الشهادة

أصبح من السهل إمكانية الحصول على شهادة من قبل صاحب الحساب بمبلغ يصل إلى 100 ألف جنيه، على أن تصل عوائدها إلى 25 ألف جنيه سنويًا، أي بإجمالي 75 ألف جنيه على مدار الـ 3 سنوات، كما أن الشهادة موسمية ولا يجوز كسرها أو التنازل عنها إلا في حين أن تمضي فترة انتهاء ربط الشهادة، على أن يصل عوائدها طوال الفترة المكلف بها إلى 3 سنوات، وهي متوفرة لجميع المصريين والأجانب، كما يمكن شراءها لأبناءك لو كانوا قاصرين وفقًا لشروط مُعلنه من قبل البنك.

مميزات الحصول على الشهادة

وأوضح بنك التنمية الصناعية، أنه يمكن الحصول على الشهادة أو استردادها بعد مضي الـ 6 أشهر من وقت الشراء، على أن يتم احتساب قيمة العائد في اليوم التالي مباشرة من شراء الشهادة، بما توفر لك الحصول على قرض بضمانها يصل قيمته لـ 95% من قيمة الشهادة، مع العلم أن البنك يوفر كافة التسهيلات الهامة أمام العملاء الجدد الراغبين في إمتلاك مثل هذه الشهادات البنكية التي يتم توفيرها أمامهم.