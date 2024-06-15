موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة 2024 وجميع مدن السعودية

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة 2024، جميع المسلمين حول العالم ينتظرون بشغف قدوم عيد الأضحى المبارك، فالعيد يأتي ليكسر روتين الحياة اليومية ويزيد من الروحانيات لدى الكثير من المسلمين. تزايدت الباحثات على جوجل عن موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة، وذلك نتيجة للإقبال المتزايد على أداء مناسك الحج في بيت الله الحرام خلال هذه الفترة إن صلاة العيد في مكة المكرمة تحمل معنى خاصا، حيث تعد من أبرز العبادات في هذا اليوم المبارك وتقام سواء في المساجد أو في الساحات العامة وتعبر عن الروحانية والتقوى.

في الماضي كانت صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة تقام في ساحات الحرم الشريف والمساجد المحيطة به وكانت الحشود الضخمة تجتمع للصلاة وتبادل التهاني والتبريكات، هذا الحدث الديني يجمع بين المسلمين من مختلف أنحاء العالم، حيث يُعتبر العيد فرصة للتجديد الروحي والتآلف بين الأفراد والمجتمعات.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة 2024

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة 2024، حيث سيكون موعد صلاة العيد في مكة المكرمة عند الساعة 6:09 صباحا، بينما يختلف الوقت قليلا في المدينة المنورة، حيث سيكون عند الساعة 6:07 صباحًا.

في الرياض ستقام صلاة عيد الأضحى عند الساعة 5:46 صباحا، بينما ستقام في نجران عند الساعة 5:56 صباحا أما في تبوك فستكون الصلاة عند الساعة 6:02 صباحا وفي سكاكا عند الساعة 5:58 صباحا.

الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2024

عيد الأضحى يعد من الأعياد الدينية البارزة في الإسلام، حيث يحتفل المسلمون به لتذكيرهم بالتضحية التي قام بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث أمره الله في رؤيا بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ولكنه بفضل الله ورحمته قُدم له كبشًا بديلاً يتجلى الاحتفال بالعيد من خلال عدد من الأعمال والطقوس التي تشمل: