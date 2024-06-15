موعد صلاة عيد الأضحى في تركيا 2024 جميع المدن

موعد صلاة عيد الأضحى في تركيا 2024، على الرغم من أن تركيا لا تعتبر دولة إسلامية بحسب الدستور إلا أن المسلمين يشكلون نسبة كبيرة تصل إلى 97.8٪ من إجمالي السكان، ولهذا السبب يعتبر عيد الأضحى مناسبة دينية هامة عطلة رسمية يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء تركيا يتبادل المسلمون في تركيا التهاني والتبريكات في هذه الفترة، حيث يقومون بذبح الأضاحي اقتداء بسنة النبي إبراهيم عليه السلام ويتبرعون باللحوم للفقراء والمحتاجين.

في عيد الأضحى، يقوم الأصدقاء والأقارب بزيارة بعضهم البعض ويتبادلون الزيارات والضيافة في جو من البهجة والتآلف، تعتبر هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والتضامن بين الأفراد في المجتمع التركي.

موعد صلاة عيد الأضحى في تركيا 2024

إدارة الشؤون الدينية التركية قامت بتحديد مواعيد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في مختلف المدن التركية، حيث يختلف وقت الصلاة من مدينة إلى أخرى وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة، نستعرض لكم أوقات صلاة العيد في بعض المدن الرئيسية كما جاء في الإعلان الرسمي:

في مدينة إسطنبول، سيكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 6:15 صباحًا، بينما في مدينة بورصة سيكون عند الساعة 6:17 صباحًا أما في مدينة أضنة فسيكون موعد أداء صلاة العيد في الساعة 6:00 صباحًا وفي أنطاليا ستكون في الساعة 6:18 صباحًا.

في مدينة بوردور سيتم أداء صلاة العيد عند الساعة 6:18 صباحًا فيما يقيم سكان مدينة أردهان صلاة العيد في الساعة 5:20 صباحا أما في إرزينجان، فسيكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:36 صباحا وفي مدينة أرضروم ستقام في الساعة 5:29 صباحًا.

أما في مدينة إزمير سيؤدون المسلمون صلاة العيد في الساعة 6:29 صباحًا ويتم الإعلان عن هذه المواعيد بدقة من قبل الجهات الدينية المختصة لضمان تنسيق وتوافق الصلوات في جميع أنحاء تركيا بما يتناسب مع الظروف المحلية والتقويم الفلكي.

أشهر أماكن لصلاة عيد الأضحى 2024

في تركيا توزع حوالي 86700 مسجد في مختلف المدن التركية ويعد هذا العدد من بين أكبر الدول في العالم من حيث عدد المساجد. ومن بين الأماكن البارزة التي يتوجه إليها المسلمون لأداء صلاة عيد الأضحى عام 2024، يشتهر بعض المساجد الرئيسية والواجهات الدينية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التراث الإسلامي في البلاد.

من بين هذه المساجد يذكر جامع فيروز أغا الذي يُعد واحدا من المعالم الدينية البارزة في إسطنبول ويجذب الزوار بجمال هندسته المعمارية الفريدة، كما يشتهر جامع العرب المعروف أيضاً باسم مسجد الفاتح، بتاريخه العريق وموقعه الاستراتيجي في قلب المدينة التاريخية، بالإضافة إلى ذلك يعتبر المسجد الأزرق واحداً من أهم المعالم الدينية في العالم حيث يتميز بأسطح الزرقاء الجميلة ومآذنه البيضاء الرائعة.