الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.. موعد صلاة عيد الاضحى في تونس 2024 جميع المحافظات

موعد صلاة عيد الاضحى في تونس 2024، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في تونس يزداد البحث عن مواعيد صلاة العيد وأماكن إقامتها في جميع أنحاء البلاد، وفيما يتعلق بتونس الخضراء، يعتبر موعد صلاة عيد الأضحى من أبرز المحطات الدينية التي يترقبها المسلمون.

وفقا لما تم الاتفاق عليه بين علماء الفقه فإن صلاة عيد الأضحى، يجب أن تقام بعد طلوع الشمس وارتفاعها بحجم رمح ما يقدر بحوالي 15 إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس ولقد أجاز الفقهاء أن يمد وقت تأديتها إلى حين إقامة آذان الظهر.

موعد صلاة عيد الاضحى في تونس 2024

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في مختلف مدن تونس تظهر أهمية هذه الشعيرة الدينية والدقة في تحديد أوقاتها المحددة:

في مدينة القيروان، سيكون موعد صلاة عيد الاضحى في تونس 2024 الساعة 5:18 صباحًا، حيث يلتف المسلمون حول المساجد والمصليات لأداء هذه الصلاة العظيمة بروح الاجتماع والتلاحم.

بمدينة بنزرت، سيكون توقيت صلاة عيد الأضحى حوالي الساعة 5:15 صباحًا، ما يعكس التزام الجميع بالشعائر الدينية وروح الانتماء والتعاون في المجتمع.

في صفاقس، من المقرر أن تُقام صلاة العيد في الساعة 5:18 صباحًا، حيث يجتمع المسلمون لتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المميزة.

في مدينة قرطاج، سيكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:14 صباحًا، وهو وقت محدد يتفق عليه لأداء هذه الشعيرة الدينية بروح الخشوع والتقرب إلى الله.

بمدينة القصرين، تحديداً، سيكون توقيت صلاة العيد في الساعة 5:25 صباحًا، حيث يجتمع المسلمون للصلاة وسط جو من الفرحة والانسجام.

في المهدية، سيتم أداء صلاة العيد في الساعة 5:15 صباحًا، وتُعتبر هذه الصلاة فرصة للتلاحم وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

في مدينة مدنين، سيكون توقيت صلاة العيد في الساعة 5:23 صباحًا، حيث يحتفل المسلمون بهذه الفعالية الدينية بأفراحهم وتقديم العيديات للأطفال.

موعد عيد الاضحى المبارك 2024 في تونس