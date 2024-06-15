الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.. موعد صلاة عيد الاضحى في تونس 2024 جميع المحافظات

موعد صلاة عيد الاضحى في تونس 2024، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في تونس يزداد البحث عن مواعيد صلاة العيد وأماكن إقامتها في جميع أنحاء البلاد، وفيما يتعلق بتونس الخضراء، يعتبر موعد صلاة عيد الأضحى من أبرز المحطات الدينية التي يترقبها المسلمون.
وفقا لما تم الاتفاق عليه بين علماء الفقه فإن صلاة عيد الأضحى، يجب أن تقام بعد طلوع الشمس وارتفاعها بحجم رمح ما يقدر بحوالي 15 إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس ولقد أجاز الفقهاء أن يمد وقت تأديتها إلى حين إقامة آذان الظهر.
موعد صلاة عيد الاضحى في تونس 2024
مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في مختلف مدن تونس تظهر أهمية هذه الشعيرة الدينية والدقة في تحديد أوقاتها المحددة:
- في مدينة القيروان، سيكون موعد صلاة عيد الاضحى في تونس 2024 الساعة 5:18 صباحًا، حيث يلتف المسلمون حول المساجد والمصليات لأداء هذه الصلاة العظيمة بروح الاجتماع والتلاحم.
- بمدينة بنزرت، سيكون توقيت صلاة عيد الأضحى حوالي الساعة 5:15 صباحًا، ما يعكس التزام الجميع بالشعائر الدينية وروح الانتماء والتعاون في المجتمع.
- في صفاقس، من المقرر أن تُقام صلاة العيد في الساعة 5:18 صباحًا، حيث يجتمع المسلمون لتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المميزة.
- في مدينة قرطاج، سيكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:14 صباحًا، وهو وقت محدد يتفق عليه لأداء هذه الشعيرة الدينية بروح الخشوع والتقرب إلى الله.
- بمدينة القصرين، تحديداً، سيكون توقيت صلاة العيد في الساعة 5:25 صباحًا، حيث يجتمع المسلمون للصلاة وسط جو من الفرحة والانسجام.
- في المهدية، سيتم أداء صلاة العيد في الساعة 5:15 صباحًا، وتُعتبر هذه الصلاة فرصة للتلاحم وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
- في مدينة مدنين، سيكون توقيت صلاة العيد في الساعة 5:23 صباحًا، حيث يحتفل المسلمون بهذه الفعالية الدينية بأفراحهم وتقديم العيديات للأطفال.
موعد عيد الاضحى المبارك 2024 في تونس
- في جندوبة، من المقرر أن تقام صلاة العيد في الساعة 5:21 صباحًا، وسط حضور كبير من المسلمين للمشاركة في هذه الشعيرة الدينية الهامة.
- في زغوان، سيكون توقيت صلاة العيد في الساعة 5:16 صباحًا، حيث يجتمع الأهالي والأصدقاء لتبادل التهاني والتبريكات.
- وفي سيدي بوزيد، سيتم أداء صلاة العيد في الساعة 5:22 صباحًا، مما يعكس الاستعداد الكامل للاحتفال بهذا اليوم المبارك.
- أما في تطاوين، ستقام صلاة العيد في الساعة 5:24 صباحًا، وسط حضور ملفت للنظر من المسلمين لأداء هذه الشعيرة الدينية بروح السلام والتضامن.
- في أريانة، سيكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:14 صباحًا، حيث يجتمع الناس لأداء الصلاة وسط جو من البهجة والسرور.
- أما في جرجيس، فسيتم أداء صلاة العيد في الساعة 5:20 صباحًا، وهو وقت محدد لمشاركة الأهالي والأصدقاء في هذه الفعالية الدينية الكبرى.
- وفي توزر، سيكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:31 صباحًا، حيث يحتفل المسلمون بالعيد بروح من السعادة والتآلف فيما بينهم.