“أكتب اسمك هُـنا” بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم 2024/1445 مجاناً وأروع عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ساعات قليلة تفصلنا على عيد الأضحى المبارك أحد المناسبات والأيام المباركة الخاصة بالمسلمين ولذلك فالجميع يبحث عن بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم 2024 لتهنئة الأهل والأحباب والأصدقاء بتلك المناسبة السعيدة، فكما نعلم وأن هذه البطاقات والرسائل الخاصة بالتهنئة تدل على المحبة، ولذلك فنقدم لكم مجموعة من البطاقات للتهنئة بهذه المناسبة السعيدة خلال السطور القادمة من هذا المقال.
بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم
إليكم مجموعة من بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم 2024 يمكنكم كتابة الاسم عليها بكل سهولة ويتم إرسالها للمعايدة على الأشخاص من الأهل والأصحاب والأحباب، وكذلك يمكنكم نشرها عبر صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي:
تهنئة عيد الأضحى رسمية 2024/1445
بعدما نشرنا لكم بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم نقدم لكم مجموعة من رسائل وعبارات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك:-
- أود أن أهنئكم بقدوم عيد الأضحى المبارك، وأتمنى من الله جل وعلا أن يرزقك أنت وأسرتك بالخير الدائم والوفير.
- أرسل إليك الورود والمحبة وجوابًا أنت تكون عنوانه، وكل عيد ونحن معًا.
- أدام الله جل وعل عليكم الأعياد، ورزقكم التقوى في كل أعمالكم.
- عيد مبارك يا أحبابي، وأعاده الله جل وعلا عليكم وعلى أسرتكم بالحب والسعادة والبركات.
- كل عيد وأنت معي يا عزيزي.
- أسأل الله جل وعلا أن يرزقك بركة الوقت مع أسرتك، وبركة العمل والعمل، وأن يجعلك من عباده الصالحين.
- كل عام وأنت وأسرتك بخير يا صديقي العزيز.
- نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمنحنا السعادة والسلام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا.
- تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.
- العيد فرحة بوجودكم في حياتي، يارب تدوم فرحتنا إلى الأبد كل عام وأنتم بصحة وسعادة.
- بمناسبة عيد الاضحى المبارك يرزقكم الله بالجنة والقبول والفرح والسرور.
- هنأكم الله بالقبول، وأسكنكم الجنة مع الرسول، ورزقكم بالعيد بهجة لا تزول.
- أصدقائي الأحباء إلى قلبي تقبل الله صيامكم وأسعد الله أيامكم، كل سنة وأنتم طيبون والأقرب إلى الله.
- مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الاضحى نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.