“رددها الآن” أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة المبارك مكتوب.. خير الدعاء

نعرف جميعاً فضل يوم عرفة والجميع الآن يسعى إلى إتباع سنة نبينا محمد (ص) فيبحثون عن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة المبارك، وذلك حيث قال النبي ﷺ “خير الدعاء دعاء يوم عرفة” وهذا اليوم يعتق الله فيه الرقاب من النيران لذا يسعى الجميع إلى أن يكون ضمن المكتوبين في هذا اليوم من المغفور لهم والمعتوقين من النار، وإليكم من خلال السطور القادمة مجموعة من أفضل الأدعية.
أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة
من أفضل أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة هو:
ورد في فضل الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.
افضل ادعيه يوم عرفه
نقدم إليكم أفضل ادعيه يوم عرفة المبارك 1445 – 2024:-
- اللهم اقسم لي في يوم عرفة خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت… اللهم افتح لي في هذا اليوم المبارك باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك و لا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.
- اللهم لا تصرفني من هذا اليوم المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.
- اللهم في يوم عرفة، اغفر لنا ذنوبنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، ووفقنا إلى ما تُحب وترضى، اللهم كن لنا ولا تكن علينا ، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وارض عنا برضاك، وافتح علينا فتوح العارفين بك، وافتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا ، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عفو يا غفار.
- اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك علي ما تشاء قدير يا نعم المولي ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم إنا نسألك خيرات يوم عرفة وخيرات الدنيا وخيرات الدين، خيرات الدنيا بالأمن والرفق والصحة والعافية ، وخيرات الدين بالطاعة لك والتوكل عليك والرضا بقضائك والشكر على آلائك ونعمك ، إنك على كل شيء قدير.
- اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، والأرزاق الواسعة، والأنوار الساطعة ، والمحبة الجامعة، والشفاعة القائمة، والدرجة العالية، والخلة الصافية، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
- اللهم اغفر لنا في يوم الغفران والبركات كل الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء.