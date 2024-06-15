“رددها الآن” أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة المبارك مكتوب.. خير الدعاء

نعرف جميعاً فضل يوم عرفة والجميع الآن يسعى إلى إتباع سنة نبينا محمد (ص) فيبحثون عن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة المبارك، وذلك حيث قال النبي ﷺ “خير الدعاء دعاء يوم عرفة” وهذا اليوم يعتق الله فيه الرقاب من النيران لذا يسعى الجميع إلى أن يكون ضمن المكتوبين في هذا اليوم من المغفور لهم والمعتوقين من النار، وإليكم من خلال السطور القادمة مجموعة من أفضل الأدعية.

أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة

من أفضل أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة هو:

ورد في فضل الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.

افضل ادعيه يوم عرفه

نقدم إليكم أفضل ادعيه يوم عرفة المبارك 1445 – 2024:-