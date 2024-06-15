دعاء يوم عرفة pdf كامل طويل ومستجاب بإذن الله.. أفضل أدعية يوم عرفة 1445/2024 مفاتيح الجنان

زاد البحث من جانب جميع المسلمين في شتى بقاع العالم حول دعاء يوم عرفة pdf وذلك رغبة في ترتيب دعواتهم وتكثيفها مع بداية يوم عرفة المبارك الذي يعد أفضل أيام العام والذي ينتظره الجميع من عام لأخر، ونقدم لكم من خلال هذا المقال مجموعة من أفضل الأدعية لترديدها طوال اليوم المبارك.

دعاء يوم عرفة pdf

إليكم دعاء يوم عرفة pdf مكتوب ومستجاب بإذن الله:-

اللهم يا راحم الفاضلين، يا مبدئ الخلائق ومعيدها، يا راحم الدارين، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بحق يوم عرفة، وجمع الحجيج، وسفك الدماء، أن تغفر لي ذنبي، وتضعف عني سيئاتي، وتقيني شر ما أنا فيه، وتصلح لي بالي، وتقوم لي أمرى، وتسعدني الدنيا والآخرة، وتجعلني من عتقائك يا رب العالمين.

اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

اللّهم إنّي أسألك إيمانًا دائمًا، وأسألك علمًا نافعًا، وأسألك يقينًا صادقًا، وأسألك دينًا قيّمًا، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة.

اللهم إنا نسألك أن تعسر علينا ما لا يرضيك، وأن تيسر لنا طاعتك، وأن تكتب لنا الخير في الدنيا، وأن ترزقنا حسن الخروج منها.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أُغتال من تحتي.

اللهم احشرنا مع النبيين الصالحين يوم القيامة، واكتب لنا الدجنة من واسع أبوابها، وحرم على أجسدنا نار جهنم، وعذاب القبر، وكتبان من أهل الجنة دون سابق عذاب أو حساب.

نسألك يا الله باسمك العظيم أن تبارك لنا في هذه الليلة المباركة، ولا تخرجنا منها إلا وقد غفرت لنا كل ذنوبنا، إنك أنت التواب الرحيم.

أفضل أدعية يوم عرفة مفاتيح الجنان

دعاء يوم عرفة pdf مفاتيح الجنان كثيرة وينبغي على المسلم أن يستغل فضل هذا اليوم لما فيه من خير وعتق من النيران، ويتضرع المسلم إلى ربه ويتقرب إليه بالدعاء، ومن أفضل الأدعية في هذا اليوم هي:-