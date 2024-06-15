موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت 2024 جميع المدن

موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت 2024، المواطنون في دولة الكويت بدأوا في الاستفسار عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك للعام 2024، والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وهو اليوم العاشر من شهر ذو الحجة للعام 1445 هـ. يحث المسلمين على أداء صلاة العيد وذلك بناءا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أوصى فيها بصلاة عيدي الفطر والأضحى للنساء حتى الحائضات،

حيث يتمكن من حضور الصلاة والتشهد والدعاء للمسلمين وهو ما يبرز عظمة الله ومجد المسلمين إضافة إلى ذلك من السنن المؤكدة في صلاة عيد الأضحى تأدية فريضة النحر، وهي الأضحية التي يقوم بها المسلمون للتقرب إلى الله.

موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت 2024

ستقام صلاة عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 والذي يوافق العاشر من شهر ذو الحجة لعام 1445 هـ وقد حددت هيئة البحوث الإسلامية أن يتم احتساب توقيت صلاة عيد الأضحى بعد 15 دقيقة من شروق الشمس. تختلف مواعيد صلاة العيد في الكويت والمدن الأخرى كما يلي:

في الكويت يكون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بين الساعة 4:50 صباحا وحتى 5:30 صباحا ويتفاوت ذلك حسب المدينة والموقع داخل المدينة.

اين ستقام صلاة عيد الاضحى في الكويت ؟

من التقاليد الإسلامية المؤكدة إقامة صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر في الساحات الكبرى والمصليات والمساجد الكبيرة، ويعد ذلك فرصة للمسلمين للتجمع والاحتفال بالفرحة الدينية سويا في الكويت والمدن الأخرى، من المقرر إقامة صلاة عيد الأضحى في أماكن معينة، وتشمل: