أحلى من المحلات .. طريقة عمل الكريب في المنزل مكونات موجوده في مطبخك وخطوات سهلة

تتجه ميول كثير من الأطفال والشباب إلى تناول مأكولات المطاعم في الأيام الحالية، ومن أهم السندوتشات التي يفضلها الجميع هي سندوتشات الكريب التي يمكن أن تكون مالحة أو حلوة، واليوم نتناول طريقة عمل الكريب في المنزل والتي تستغرق مدة 20 دقيقة فقط، حيث يحب للأطفال تناوله في النوادي وعلى الشواطئ ورحلات الصيف المختلفة.

طريقة عمل الكريب في المنزل

في البداية نتحدث عن المكونات اللازم تحضيرها لطريقة عمل الكريب في المنزل، وتتميز هذه المكونات بأنها صحية وطبيعية تمامًا،كما أنها موجودة في معظم منازلنا كل ما عليك تحضيره المكونات التالية:

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوباني من الحليب الطازج.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

2 حبة بيض متوسطة الحجم.

ملعقتان من الزبدة الصفراء.

خطوات تحضير الكريب في المنزل

المريب من الوصفات التي تعد سهلة التحضير كما أنها لا تحتاج أدوات كثيرة، فقط علينا استخدام الخلاط الكهربائي في خفق المكونات، ولكن يجب أن ننوه على أنه من الضروري وجود المكونات في حرارة المطبخ العادية قبل البدء في التحضير، ويتم اتباع الخطوات الآتية بنفس الترتيب.