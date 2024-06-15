أحلى من المحلات .. طريقة عمل الكريب في المنزل مكونات موجوده في مطبخك وخطوات سهلة

تتجه ميول كثير من الأطفال والشباب إلى تناول مأكولات المطاعم في الأيام الحالية، ومن أهم السندوتشات التي يفضلها الجميع هي سندوتشات الكريب التي يمكن أن تكون مالحة أو حلوة، واليوم نتناول طريقة عمل الكريب في المنزل والتي تستغرق مدة 20 دقيقة فقط، حيث يحب للأطفال تناوله في النوادي وعلى الشواطئ ورحلات الصيف المختلفة.
طريقة عمل الكريب في المنزل
في البداية نتحدث عن المكونات اللازم تحضيرها لطريقة عمل الكريب في المنزل، وتتميز هذه المكونات بأنها صحية وطبيعية تمامًا،كما أنها موجودة في معظم منازلنا كل ما عليك تحضيره المكونات التالية:
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- كوباني من الحليب الطازج.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2 حبة بيض متوسطة الحجم.
- ملعقتان من الزبدة الصفراء.
خطوات تحضير الكريب في المنزل
المريب من الوصفات التي تعد سهلة التحضير كما أنها لا تحتاج أدوات كثيرة، فقط علينا استخدام الخلاط الكهربائي في خفق المكونات، ولكن يجب أن ننوه على أنه من الضروري وجود المكونات في حرارة المطبخ العادية قبل البدء في التحضير، ويتم اتباع الخطوات الآتية بنفس الترتيب.
- نحضر الخلاط ونضع فيه البيض مع الفانيلا ثم نخفق حتى يمتزجا.
- نضيف مقدار الحليب ويتم مزج المكونات معًا.
- بعد ذلك تضاف ملعقة السكر ونخفق حتى تختفي الحبيبات.
- في الخطوة التالية لإضافة السكر يتم إضافة مقدار الدقيق تدريجيًا.
- يجب مراعاة رفع تكتلات الدقيق من الحواف حتى تختفي حبوب الدقيق.
- يكون قوام الخليط انسيابي.
- يتم استخدام مقلاة غير قابلة للالتصاق ويفضل استخدام المقلاة المخصصة للكريب.
- نحضر فرشاة سليكون ونغمسها في الزبد ثم نسرد طبقة خفيفة من الزبدة على المقلاة.
- بعد أن تسخن المقلاة نحضر كوب أو فنجان صغير و نملؤه من الخليط.
- يسكب الخليط في المقلاة مع الحركة حتى يغطي سطح المقلاة.
- نتركه حتى يأخذ صدمة من أسفل وتبدأ الفقاقيع في الخروج.
- يتم قلب المريب على الوجه الآخر حتى يكون ذهبي اللون.
- نكرر نفس الخطوات لحين الانتهاء من الكمية.