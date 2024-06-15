موعد صلاة عيد الاضحى في العراق 2024 بغداد والبصرة واربيل والكرخ

موعد صلاة عيد الاضحى في العراق 2024، بعد ساعات قليلة يحل علينا عيد الأضحى المبارك وهو مناسبة دينية عظيمة تنتظرها الجماعات الإسلامية في العراق وحول العالم بفارغ الصبر يترقب المسلمون هذا اليوم المبارك الذي يجمعهم في صلاة العيد تعبيرا عن فرحهم وتقديرهم للنعم التي منحهم الله بها.

صلاة عيد الأضحى تعد من اللحظات البارزة في هذا العيد، حيث يحرص المسلمون على الالتزام بها في أجواء تملؤها البهجة والسرور، ولذلك فإن البحث عن موعد صلاة العيد يكون محط اهتمام كبير لدى المسلمين في العراق، حيث يسعون للحصول على التفاصيل الدقيقة حول التوقيت وأماكن إقامة الصلاة في مختلف المدن.

موعد صلاة عيد الاضحى في العراق 2024

تم الإعلان عن موعد صلاة عيد الاضحى في العراق 2024من قبل وزارة الأوقاف والشؤون المالية، حيث سيكون موعد صلاة عيد الأضحى للعام الهجري الحالي 1445 يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وتم تحديد موعد الصلاة بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة في المساجد الخارجية مع إمكانية أداء الصلاة بعد ذلك بحوالي ساعة وثلاثين دقيقة، هذا الإعلان يأتي ليلبي حاجة المسلمين في العراق لمعرفة توقيت ومكان إقامة صلاة عيد الأضحى الذي يعد من أبرز المناسبات الدينية التي يحرص المسلمون على الالتزام بها.

موعد إجازة عيد الأضحى بالعراق

يجتمع المسلمون في هذا اليوم المبارك لأداء صلاة العيد، معبرين عن فرحتهم وتقديرهم للنعم التي يتلقونها من الله سبحانه وتعالى، كثير من العراقيين يسعون لمعرفة مواعيد عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام التي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس الموافق 14 يونيو وتمتد حتى يوم السبت الموافق 22 يونيو.