“لا تفوتك” ادعية صباح يوم عرفة 2024 – 1445 | | أفضل أدعية يوم عرفة المبارك لنفسي وأهلي مكتوب ومستجاب بإذن الله

ادعية صباح يوم عرفة 2024 – 1445، مع الساعات الأولى من يوم عرفة المبارك يتجه الجميع نحو البحث عن ادعية صباح يوم عرفة 2024 – 1445 لما في هذا اليوم من فضل، حيث قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، وقال صلوات الله وسلامه عليه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لذلك يتهافت الجميع لمعرفة أفضل الأدعية في صباح هذا اليوم المبارك.

ادعية صباح يوم عرفة 2024 – 1445

إليكم مجموعة من ادعية صباح يوم عرفة 2024 – 1445 رددها الآن لتكون من الفائزين في هذا اليوم المبارك لعل الله يغفر لكم ويحقق لك ما تتمنى:

في صباح يوم عرفة أدعو اللهم اختر لنا طريقا يسعدنا، طريقا لا يشقي قلوبنا ولا يؤذي أعيننا، طريقا ترضاه لنا ثم ترضينا به.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.

اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ.

اللّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللّهم سهّل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرّنا ويرضيك.

اللهم في يوم عرفه اعتق رقابنا من النار، لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.. ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار.

اللهم لا تجعل يوم عرفة يمضي إلا وقد غفرت ذنوبنا وعفوت عنا واستجبت دعاءنا ورضيت عنا يا مجيب السائلين يا الله.

ربي اجعل يوم عرفه ميلادا جديدا لأرواحنا يمحو عنها ما مضى اللهم إنا نستودعك ادعيه فاضت بها قلوبنا فاستجبها لنا يارب تصبحون على خير.

اللهم لا ترد لي ولأحبتي في يوم عرفه أي دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا داء ولا تشمت بنا أعداء، و ادفع عنا كل هم و غم وبلاء.

اللهم ما قسمت في يوم عرفة من خير وصحة وسعة رزق واستجابة دعاء فاجعل لنا وأحبابنا وكل من له حق علينا أوفر الحظ والنصيب.

اللهم ارزقنا فرحة في يوم عرفه لا تسعها الدنيا ومن عليها وعوضنا بما هو خيرا لنا وابعدنا عن كل شر وارزقنا حظا تدمع عيوننا فرحا به يارب.

اللهم في يوم عرفه، أفرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وأرحم كل ميت واشرح صدورنا وأجعل هذا اليوم استجابة لكل خير وأبعدنا من كل شر ي رب.

أدعية يوم عرفة لنفسي وأهلي

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