الان رسميا موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر مظلتي التابعة لوزارة العمل

موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل ذهن المواطنين بالعراق في هذه الفترة، وخاصة بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير الوجبة الأخيرة خلال الأيام القليلة الماضية، كما وضحت الوزارة خطوات الاستعلام عن المستحقين لهذه الوجبة عن طريق منصة مظلتي الرسمية، ونوضح المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن في السطور التالية.

موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حتى تسهل على المواطنين الاستعلام عن المستفيدين من مساعدات هذا البرنامج، حيث يعتبر من أبرز البرامج التي توفرها الحكومة لمساعدة جميع المواطنين أصحاب الدخل المنخفض، ويمكن الاستعلام عن قوائم المستحقين من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم حدد أيقونة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

سجل المحافظة التابع لها المتقدم.

اكتب رقم الوجبة والدفعة التي تريد البحث عن مستحقيها.

بعد ذلك سجل بقية البيانات بشكل صحيح في الأماكن الخاصة بها.

ثم انقر على زر الاستعلام.

خلال ثوان ستظهر قوائم المستفيدين انقر على زر التنزيل.

قم بفتح الملف وابحث بداخله عن اسم صاحب الطلب.

ما هي شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجه السابعة؟

بعد ان وضحنا موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وخطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين، يجب أن نشير إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد حددت بعض الشروط الأساسية الواجب توافرها في المستحقين الوجبات هذا البرنامج، حتى تتأكد من وصول المساعدات إلى الفئات المحتاجة والمستهدفة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: