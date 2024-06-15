اعرف التوقيت.. موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2024

يترقب المسلمون في الإمارات معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2024، حيث تعد صلاة العيد من السنن المؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنها فرصة عظيمة لتبادل التهاني والتبريكات ولقاء الأهل والأصدقاء، تقام صلاة العيد في المساجد الكبيرة والساحات الواسعة لتسع أكبر عدد ممكن من المصلين.

بعد صلاة العيد يقوم المسلمون بذبح الأضاحي يتقرب إلى الله ويتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين تعبيرا عن العطاء والتضحية في هذا الوقت المبارك تعد هذه العادة جزءا من الفرحة والتسامح التي ينعم بها المسلمون في عيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2024

صلاة عيد الأضحى تعد من أعظم السنن التي يجتمع فيها المسلمون، حيث يتباهون بالتقرب إلى الله ويتبادلون التهاني والتبريكات في هذه المناسبة المباركة تختلف مواقيت صلاة العيد من مدينة إمارة إلى أخرى، وفيما يلي توضيح موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2024 جميع المدن:.

في مدينة الفجيرة، يكون موعد صلاة العيد عند الساعة 6:05 صباحًا.

وفي مدينة رأس الخيمة، يكون موعد صلاة العيد عند الساعة 6:05 صباحًا.

كما يكون موعد صلاة العيد في مدينة خورفكان عند الساعة 6:05 صباحًا.

أما في مدينة الشارقة، فيكون موعد صلاة العيد عند الساعة 6:07 صباحًا.

في مدينة عجمان، يكون موعد صلاة العيد عند الساعة 6:07 صباحًا.

وفي مدينة العين، يكون موعد صلاة العيد عند الساعة 6:06 صباحًا.

أما في مدينة دبي، فيكون موعد صلاة العيد عند الساعة 6:10 صباحًا.

وفي مدينة أبو ظبي، يكون موعد صلاة العيد عند الساعة 6:12 صباحًا.

أما في مدينة الظفرة، فيكون موعد صلاة عيد الأضحى عند الساعة 6:17 صباحًا.

مواقيت صلاة العيد في الدول العربية