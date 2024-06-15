موعد صلاة عيد الاضحى في الاردن 2024 وأماكن إقامة الصلاة

موعد صلاة عيد الاضحى في الاردن 2024، يحل علينا جميعا عيد الأضحى المبارك ليضفي بهجة خاصة على أيامنا ويملأ أرواحنا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى يعد احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك من أبرز الأعياد الإسلامية التي يتجدد الفرح بها في كل مكان حول العالم يرمز هذا العيد إلى قيم الوفاء والتضحية والإيثار،

حيث يحتفل المسلمون بذكرى تضحية النبي إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، وتم اختبار إيمانه فيما بينهما ولكن الله استبدل إسماعيل بكبش يتمثل ذبح الأضحية في تعبير المسلمين عن الولاء لله والاستعداد للتضحية في سبيله، مما يجسد التسامح والرحمة في العلاقات الإنسانية والإيثار في مواجهة التحديات.

موعد صلاة عيد الاضحى في الاردن 2024

في عام 2024 أعلنت الأردن عن أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو تم تحديد موعد صلاة العيد في الأردن لهذا العام في الساعة 6:30 صباحا بتوقيت الأردن وهذا التوقيت يُشكل الفرصة للمسلمين الاحتفال والاجتماع في المساجد لأداء صلاة العيد بالمشاركة والبهجة، يعد عيد الأضحى المبارك من الأعياد الإسلامية البارزة التي يحتفل بها المسلمون حول العالم ويتزامن هذا الاحتفال مع ذكرى تضحية النبي إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام حيث أمره الله بذبح ابنه وبدلا من ذلك أُعطيا كبشاً للذبح.

أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى في الأردن

يشكل موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الأردن لعام 2024 محل اهتمام كثير من الأشخاص حيث يتساءلون عن الأماكن التي يمكن أداء الصلاة فيها، في العاصمة عمان يعتبر المصلى الرئيسي لصلاة العيد في مدينة الحسين للشباب من أبرز الأماكن المخصصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى ذلك يتوفر أيضا مكان للصلاة في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول في منطقة العبدلي وفي المسجد الحسيني الكبير بمنطقة وسط البلد ومسجد الجامعة الأردنية مسجد أبو درويش في الأشرفية.

هذه الأماكن توفر للمسلمين الفرصة للمشاركة في صلاة العيد والاحتفال بهذه المناسبة الدينية بروح من الوحدة والبهجة، حيث يتمكنون من أداء الصلاة والتجمع مع أسرهم وأحبائهم للمشاركة في الفرحة وتبادل التهاني في هذا اليوم المبارك.