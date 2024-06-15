أعرف الآن… موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1445- 2024 جميع المدن

يثير الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية استفسارات حول موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1445- 2024، وخاصة توقيت الصلاة مع غروب الشمس في يوم عرفة صلاة العيد تعد من الفرائض الدينية الهامة التي تعبر عن الفرحة والاحتفال بالمناسبة الدينية، حيث يعتبر العيد الأضحى الثاني في أهميته بالنسبة للمسلمين.

بدون صلاة العيد يكون الفرح ناقصا وغير مكتمل، ولذا يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم توقيت صلاة العيد بفارغ الصبر تبدأ صلاة العيد صباح يوم العاشر من ذي الحجة 1445 هـ، الموافق للسادس عشر من الشهر الحالي، حيث يعتبر هذا اليوم يوم عرفة والذي يسبق يوم عيد الأضحى نفسه.

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1445- 2024

تتزايد حالة الاستفسارات بين المسلمين بشكل ملحوظ حول مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية عام 1445هـ، حيث يُعتبر هذا السؤال محل بحث واهتمام كبيرين حتى ليلة العيد، يتساءل المواطنون والمقيمون على حد سواء في كافة مدن المملكة العربية السعودية وكذلك في جميع الدول الإسلامية عن توقيت ومواعيد صلاة العيد المبارك.

مواعيد صلاة عيد الاضحى في مدن السعودية 1445- 2024

وفيما يلي مواعيد صلاة العيد في بعض مدن المملكة العربية السعودية:

في الرياض، تقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

في مكة المكرمة، تقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:09 صباحًا.

في نجران، يُعقد توقيت صلاة العيد في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

في سكاكا، يقام موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:58 صباحًا.

في جازان، يحدد توقيت صلاة العيد في الساعة 5:55 صباحًا.

في تبوك، يعقد توقيت صلاة العيد في الساعة 6:02 صباحًا.

في المدينة المنورة، يقام موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 6:07 صباحًا.

تعد هذه المواعيد محل انتظار شديد للمسلمين، حيث يترقبون الإعلانات الرسمية لتحديد مواعيد الصلاة بدقة، ويتمنون لجميع المسلمين فرحة وسعادة في هذه المناسبة الدينية البارزة.