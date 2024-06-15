اللهم تقبل… موعد صلاة عيد الاضحى في القاهرة 2024 وجميع محافظات مصر

ارتفعت معدلات البحث بين المواطنين حول موعد صلاة عيد الاضحى في القاهرة 2024 بعد أن تم الإعلان عن تحديد موعد عيد الأضحى المبارك، يهدف المقال التالي الذي يقدمه موقعنا الإخباري البديل إلى تقديم خدمة معرفة موعد الصلاة وصيغة التكبيرات الخاصة بهذه المناسبة الدينية الهامة.

موعد صلاة عيد الاضحى في القاهرة 2024

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر لعام 2024 تم تحديده في مختلف المحافظات على النحو التالي:

في القاهرة، يبدأ موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

في الجيزة، تكون صلاة العيد في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

في الإسكندرية، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

في بورسعيد، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

في السويس، تكون صلاة العيد في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

في العريش، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

في طابا، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

في شرم الشيخ، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

في دمنهور، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:19 صباحًا.

في طنطا، تكون صلاة العيد في تمام الساعة 6:17 صباحًا.

في المنصورة، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

في الزقازيق، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

في بنها، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:17 صباحًا.

في شبين الكوم، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

في كفر الشيخ، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:17 صباحًا.

في الفيوم، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

في بني سويف، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

في المنيا، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

في أسيوط، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

في سوهاج، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:24 صباحًا.

في قنا، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

في أسوان، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

في مرسى مطروح، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:31 صباحًا.

في الإسماعيلية، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:12 صباحًا.

في حلايب، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

في شلاتين، تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

هذه التوقيتات المحددة تعكس استعداد المواطنين للاحتفال بالعيد بالطريقة الصحيحة وفقاً للتقاليد الدينية المحلية.

عيد الأضحى المبارك 1445

بمجرد تحديد موعد عيد الأضحى بدأ الكثير من المواطنين في مصر في البحث عن التفاصيل المتعلقة بموعد صلاة العيد وصيغة التكبيرات التي يجب أن تُسمع خلالها، يعتبر ذلك جزءا من الاستعدادات الدينية التي يقوم بها الناس لاستقبال هذه المناسبة الخاصة بالفرح والعبادة.