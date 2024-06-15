“هتقبض قبل العيد” الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 لكافة العاملين

في الساعات الأخيرة شهدت مؤشرات البحث ارتفاع ملحوظ من قبل الموظفين والعاملين لمعرفة تفاصيل الزيادة في الأجور بالمغرب 2024، وكشفت الحكومة المغربية بالتعاون مع النقابات العمالية عن قرار تطبيق زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، ووفقا لهذا القرار سيتم صرف مبلغ شهري بقيمة 1000 درهم على قسطين، ابتداءا من أول يوليو 2024 مع دفعة ثانية في شهر يناير 2025.

من خلال هذا المقال سنوضح نسبة الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 وقيمة الزيادة لكل فئة من العاملين تمثل هذه الزيادة خطوة مهمة في تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في القطاع العام، وهي جزء من الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب.

الزيادة في الأجور بالمغرب 2024

يسعى عدد كبير من العاملين في القطاعين الخاص والعام في المغرب إلى معرفة تفاصيل الزيادة في الأجور لعام 2024، وأكدت الحكومة المغربية على تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية، حيث ستتم الزيادة على مرحلتين بنسبة 5% ابتداءا من أول أبريل 2025 و5% إضافية ابتداء من أول أبريل 2026.

إلى جانب ذلك، قامت الحكومة بتخفيض الضرائب على الرواتب، مما يوفر للموظف حوالي 400 درهم مغربي إضافية شهريا، كما تم رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويا، مما يؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من الضرائب.

قيمة زيادة الرواتب في المغرب 2024

تم الإعلان عن زيادة الرواتب في المغرب لعام 2024، حيث وصلت قيمة الزيادة إلى ألف درهم مغربي، وهو مبلغ يعتبر كبير نسبيا للقطاعات العامة وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم مغربي بعد أن كان سابقًا 3140 درهم، كما استجابت الحكومة المغربية لمطالب النقابات العمالية التي كانت تعترض على قيمة الضرائب الزائدة وذلك من خلال تقليص نسبة الضريبة المضافة على الرواتب إلى 30% بدلاً من 38%.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها، ويعتبر رفع الحد الأدنى للأجور خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يُساعد في تحسين القدرة الشرائية للعاملين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل.