Arafah LIVE دعاء يوم عرفة مستجاب وافضل الاعمال المستحبة لغير الحاج

يعد يوم عرفة من أعظم الأيام في الإسلام، ويجب على المسلمين جميعًا استغلال هذا اليوم المبارك في العبادة والدعاء والتقرب إلى الله من خلال الوقوف بعرفة، والصيام، والدعاء، يمكن للمسلمين نيل مغفرة الله ورضاه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل يوم عرفة يومًا مليئًا بالبركة والمغفرة، وأن يعم فيه الخير والرحمة على جميع المسلمين.

بث مباشر وقفة عرفات

يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات اليوم السبت، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات هذا اليوم العظيم يوافق اليوم التاسع من ذي الحجة، ويبدأ مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة. ينطلق الحجاج من منى متوجهين إلى عرفة، حيث يجتمعون على صعيد واحد في مشهد مهيب يعبر عن وحدة المسلمين وتضرعهم إلى الله. الوقوف بعرفة هو من أركان الحج الأساسية، ويمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالدعاء والذكر.

وقد بدأ الحجاج يوم عرفة بالتحرك من منى إلى عرفة بعد شروق الشمس، حاملين معهم آمال الرحمة والمغفرة من الله. الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولا يتم الحج بدونه. يقف الحجاج على جبل عرفات، يدعون الله ويتضرعون إليه بقلوب صادقة، ويُعتبر الدعاء في هذا اليوم من أفضل الأدعية. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة”. يتوجه الحجاج إلى الله بالدعاء والتكبير والتهليل، طالبين منه الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

«اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي»

«اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ». «اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك» اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ». «دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ».

يوم عرفة لغير الصائم

يُعتبر يوم عرفة من أكثر الأيام التي تُستجاب فيها الدعوات، لذا اغتنم الفرصة للدعاء لنفسك وللآخرين، واطلب من الله المغفرة والرحمة والإكثار من الأذكار مثل التسبيح، التهليل، التكبير، والتحميد. هذا اليوم هو وقت عظيم لملء وقتك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم بتدبر وخشوع، ومحاولة فهم معانيه والتفكر في آياته.