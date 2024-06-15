ثبتها الآن وفرح أطفالك! خطوات بسيطة لضبط قناة وناسه على التردد الجديد 2024

إن قناة وناسه على التردد الجديد تعتبر من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثيرون، ولعل سبب ذلك يرجع إلى عرض القناة محتوى ممتع تمكن من نيل استحسان وحب الأطفال، حيث أن القناة تعرض مجموعة من الأناشيد والأغاني الممتعة والبرامج التعليمية والترفيهية التي تساعد الأطفال على تعلم الكثير من الأمور الحسنة بطريقة مميزة ومسلية، كذلك فإن القناة تنشر محتوى يتوافق مع التعاليم الدينية وأيضًا الثقافة العربية، الأمر الذي يساعد في تشكيل الوعي عند الأطفال منذ الصغر، كما أنها تساعد في تنمية سلوك الأطفال بصورة كبيرة، بجانب كون محتواها آمن جدًا على جميع الأطفال، وسوف نذكر تردد القناة خلال مقالنا.

قناة وناسه على التردد الجديد 2024

بإمكانك تنزيل قناة وناسه على التردد الجديد بكل سهولة ويسر من خلال إدخال بعض المعلومات الهامة التي تتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسه على عرب سات

كذلك فإن القناة قد أتاحت تردد خاص بها يمكن من خلاله تنزيلها على القمر الصناعي عرب سات، ويتمثل هذا التردد في الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كيف يمكنك ضبط تردد وناسه بالتردد الجديد؟

يمكن ضبط التردد الجديد الخاص بقناة وناسة من خلال إتباع الآتي: