لبيك اللهم لبيك… تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024 على القمر الصناعي نايل سات

يشهد البحث المتزايد عن تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024 ارتفاع ملحوظ وذلك عقب إعلان الهيئة العامة للفلكية أن أول أيام عيد الأضحى، سيكون يوم الأحد 16 يونيو 2024 تقترب الأيام من حلول العيد، مما يدفع المسلمين لمتابعة هذه الشعائر الإسلامية الهامة عبر القناة الفضائية التي تبث تكبيرات العيد القناة المذكورة تعرض أيضا مناسك الحج وتبث صورا مباشرة للكعبة المشرفة على مدار 24 ساعة، مما يجعلها محطة مفضلة للمسلمين لمتابعة الأحداث الدينية بشكل مستمر ومن زوايا مختلفة.

تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024

قناة لبيك اللهم لبيك تسعى جاهدة لبث تكبيرات عيد الأضحى وكافة شعائر الحج للحجاج في بيت الله الحرام بما في ذلك منازلة منى ومزدلفة ويوم عرفة ورمي الجمرات وجميع مراحل الحج الشريف، تهدف القناة إلى توفير تجربة متكاملة للمشاهدين لمتابعة هذه الأحداث الدينية الهامة من أروقة الحرم الشريف سنعرض لكم هنا ترددات قناة لبيك اللهم لبيك على جميع الأقمار الصناعية المتاحة:

تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي ع قمر نايل سات

التردد: 10922.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: عالية الدقة (HD).

معدل تصحيح الخطأ: 7/8.

تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي ع قمر عرب سات

توفر هذه الترددات إمكانية وصول واسعة للمشاهدين لمتابعة جميع الفعاليات والأداء الديني في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة الحج، مما يساهم في تعزيز التواصل الديني والروحاني لدى المسلمين حول العالم:.

التردد: 12015.

الجودة: عالية الدقة (HD).

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة لبيك اللهم لبيك

يمكنك الآن تثبيت تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024 لمتابعة الشعائر الدينية خلال موسم الحج وأيام عيد الأضحى والاستماع إلى تكبيرات العيد ومشاهدة الحجاج على مدار الساعة، يتم ذلك باتباع الخطوات التالية لتثبيت القناة على جهاز الريسيفر: