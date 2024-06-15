“بث مباشر عرفات Arafat live” ردد تكبيرات العيد وشارك الحجاج أعظم اللحظات ومواعيد صلاة عيد الأضحى بجميع الدول

تمثل متابعة وقفة عرفة وصلاة العيد عبر بث مباشر عرفات Arafat live وسيلة هامة للمسلمين الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج هذا العام، حيث يشعرون بالتواصل الروحي مع الحجيج ويعيشون الأجواء الإيمانية، كما أن هذه التغطية توفر فرصة للتعلم والتعرف على مناسك الحج وممارسات العبادة في الإسلام، مما يعزز من الوعي الديني والتقوى لدى الأجيال الجديدة، يعكس البث المباشر لوقفة عرفة والاهتمام بتحديد مواعيد صلاة العيد في مناطق المملكة حرص السلطات السعودية على خدمة المسلمين وتيسير سبل العبادة لهم، مما يجسد روح الإسلام التي تجمع المسلمين من كل مكان على كلمة واحدة ودعاء واحد في أيام الخير والبركة.

بث مباشر عرفات Arafat live