“بث مباشر عرفات Arafat live” ردد تكبيرات العيد وشارك الحجاج أعظم اللحظات ومواعيد صلاة عيد الأضحى بجميع الدول

samar adel تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
“بث مباشر عرفات Arafat live” ردد تكبيرات العيد وشارك الحجاج أعظم اللحظات ومواعيد صلاة عيد الأضحى بجميع الدول
بث مباشر عرفات Arafat live

تمثل متابعة وقفة عرفة وصلاة العيد عبر بث مباشر عرفات Arafat live وسيلة هامة للمسلمين الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج هذا العام، حيث يشعرون بالتواصل الروحي مع الحجيج ويعيشون الأجواء الإيمانية، كما أن هذه التغطية توفر فرصة للتعلم والتعرف على مناسك الحج وممارسات العبادة في الإسلام، مما يعزز من الوعي الديني والتقوى لدى الأجيال الجديدة، يعكس البث المباشر لوقفة عرفة والاهتمام بتحديد مواعيد صلاة العيد في مناطق المملكة حرص السلطات السعودية على خدمة المسلمين وتيسير سبل العبادة لهم، مما يجسد روح الإسلام التي تجمع المسلمين من كل مكان على كلمة واحدة ودعاء واحد في أيام الخير والبركة.

بث مباشر عرفات Arafat live

يعد يوم عرفة من أعظم الأيام في التقويم الإسلامي، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات، متضرعين إلى الله بالدعاء والاستغفار، وفي هذا اليوم المبارك، تقدم العديد من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية بث مباشر لوقفة عرفة، ليتمكن المسلمون في جميع أنحاء العالم من متابعة هذه اللحظات الروحانية المهيبة، ونعرض لكم بث مباشر شامل ومجاني يتيح للمشاهدين متابعة مناسك الحج كاملة، بدءًا من صعود الحجاج إلى جبل عرفات حتى غروب الشمس.

مواقيت صلاة عيد الأضحى في الدول العربية

  • المملكة العربية السعودية- مكة المكرمة: الساعة 6:10 صباحًا- الرياض: الساعة 5:45 صباحًا
  • مصر- القاهرة: الساعة 5:30 صباحًا- الإسكندرية: الساعة 5:35 صباحًا
  • الإمارات العربية المتحدة- أبو ظبي: الساعة 6:00 صباحًا- دبي: الساعة 6:00 صباحًا
  • الكويت: الساعة 5:45 صباحًا
  • قطر: الدوحة: الساعة 5:10 صباحًا
  • البحرين- المنامة: الساعة 5:15 صباحًا
  • الأردن- عمان: الساعة 6:00 صباحًا
  • لبنان- بيروت: الساعة 5:55 صباحًا
  • العراق- بغداد: الساعة 5:35 صباحًا
  • فلسطين-القدس: الساعة 6:00 صباحًا- غزة: الساعة 6:00 صباحًا
  • تونس العاصمة: الساعة 6:00 صباحًا
  • الجزائر العاصمة: الساعة 6:10 صباحًا
  • المغرب -الرباط: الساعة 6:00 صباحًا
  • ليبيا-طرابلس: الساعة 6:00 صباحًا
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معلومات الكاتب
samar adel

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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