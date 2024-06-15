“بث مباشر عرفات Arafat live” ردد تكبيرات العيد وشارك الحجاج أعظم اللحظات ومواعيد صلاة عيد الأضحى بجميع الدول

يعد يوم عرفة من أعظم الأيام في التقويم الإسلامي، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات، متضرعين إلى الله بالدعاء والاستغفار، وفي هذا اليوم المبارك، تقدم العديد من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية بث مباشر لوقفة عرفة، ليتمكن المسلمون في جميع أنحاء العالم من متابعة هذه اللحظات الروحانية المهيبة، ونعرض لكم بث مباشر شامل ومجاني يتيح للمشاهدين متابعة مناسك الحج كاملة، بدءًا من صعود الحجاج إلى جبل عرفات حتى غروب الشمس.
مواقيت صلاة عيد الأضحى في الدول العربية
- المملكة العربية السعودية- مكة المكرمة: الساعة 6:10 صباحًا- الرياض: الساعة 5:45 صباحًا
- مصر- القاهرة: الساعة 5:30 صباحًا- الإسكندرية: الساعة 5:35 صباحًا
- الإمارات العربية المتحدة- أبو ظبي: الساعة 6:00 صباحًا- دبي: الساعة 6:00 صباحًا
- الكويت: الساعة 5:45 صباحًا
- قطر: الدوحة: الساعة 5:10 صباحًا
- البحرين- المنامة: الساعة 5:15 صباحًا
- الأردن- عمان: الساعة 6:00 صباحًا
- لبنان- بيروت: الساعة 5:55 صباحًا
- العراق- بغداد: الساعة 5:35 صباحًا
- فلسطين-القدس: الساعة 6:00 صباحًا- غزة: الساعة 6:00 صباحًا
- تونس العاصمة: الساعة 6:00 صباحًا
- الجزائر العاصمة: الساعة 6:10 صباحًا
- المغرب -الرباط: الساعة 6:00 صباحًا
- ليبيا-طرابلس: الساعة 6:00 صباحًا