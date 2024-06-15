اعرف قيمة الراتب بعد الزيادة .. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2024 تعد خطوة مهمة مرتقبة من قبل المتقاعدين وأسرهم حيث تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع كما تعكس هذه الزيادة الجهود الحكومية لتعزيز الرعاية الاجتماعية وضمان الاستقرار المالي للمتقاعدين مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع بشكل عام.

كيفية الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

يمكنك الان الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر عبر موقع الصندوق الوطني للتقاعد كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للتقاعد المعنى الزيادات في الرواتب للمتقاعدين في الجزائر.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع باستخدام بياناتك الشخصية وابحث عن الخدمة المخصصة للإستعلام عن زيادة الرواتب المقررة.

أدخل رقم معاش المتقاعد وتاريخ ميلاده في الحقول المخصصة على الصفحة الرئيسية للخدمة.

بعد إكمال إدخال البيانات المطلوبة انقر على زر التأكيد أو البحث لعرض الزيادة المقررة على راتب المتقاعد.

سيتم عرض النتيجة التي تشمل تفاصيل الزيادة المالية المقررة على راتب المتقاعد ويمكنك التأكد من الدقة والمعلومات المعروضة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

تم الإعلان عن تعديل في رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر بموجب قرار وزاري رقم 36 الذي صدر في 14 مايو 2024 حيث أن هذا القرار ينص على زيادة في الرواتب بنسبة تتراوح بين 10% و15% حسب قيمة الراتب التقاعدي لكل فرد الهدف من هذه الزيادة هو تعزيز الدعم المالي للمتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفاهية المواطنين في البلاد.