عيد الأضحى المبارك 2024 في تونس.. موعد الصلاة وأهم مظاهر الاحتفالات

عيد الأضحى المبارك في تونس سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وذلك بالتزامن مع احتفال كل العرب والمسلمين بعيد الأضحى، وسوف تبدأ صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا (5:30)، وهذا التوقيت الخاص بصلاة العيد قد يختلف قليلاً من منطقة إلى أخرى داخل تونس، وذلك تبعًا لحسابات رؤية هلال ذي الحجة في كل منطقة.

مواعيد عطلة عيد الأضحى في تونس 2024

يذكر أن الحكومة التونسية كانت قد أعلنت سابقا وبشكل رسمي عن بدء عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث قررت الحكومة منح إجازة لمدة ستة أيام حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت 16 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم اعتباراً من يوم السبت 22 يونيو، كما يُعتبر هذا الإعلان خطوة هامة لتنظيم الجداول العملية وضمان استمرارية الخدمات الحكومية بشكل فعال وسلس.

عادات وتقاليد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في تونس

على أرض تونس الخضراء، تضفي عطلة عيد الأضحى المبارك سحرًا خاصًا، حيث تتاح الفرصة للعائلات والأحباء لتعزيز الروابط الاجتماعية والاحتفال بثقافتهم العريقة، ومن خلال هذه الأيام المباركة، تتجسد مظاهر الاحتفال في تونس من خلال تراثها المتوارث وعاداتها وتقاليدها الغنية، حيث سنستعرض بعضًا من هذه المظاهر المميزة فيما يلي:

صلاة عيد الأضحى

في صباح يوم العيد، يتوافد المسلمون والمسلمات بزيهم الأنيق إلى المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحى، كما تعلو التكبيرات وترتفع الأكف في الدعاء، وتتجسد في هذا المشهد روحانية العيد وجلاله.

تقديم الأضاحي

تُعتبر تقديم الأضاحي من أبرز شعائر عيد الأضحى في تونس شأنها شأن جميع أنحاء العالم الإسلامي، بعد صلاة العيد، يقتدي المسلمون بسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام بنحر الأغنام أو الإبل كتعبير عن التقرب إلى الله تعالى، كما يتم توزيع جزء من هذه الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، بينما يُخصص الباقي للأسرة والأقارب.

الزينة والديكورات

تُزين البيوت في تونس بأجمل الديكورات احتفالاً بقدوم العيد. تتنوع الزينة بين الأعلام الخضراء والزخارف الورقية الملونة، والشموع والفوانيس المضيئة، لتنثر البهجة والسرور في قلوب الجميع، حيث تُعتبر هذه الزينة جزءًا لا يتجزأ من التحضيرات التي تضفي على المنازل جوًا من الفرح والاحتفاء.

الزيارات العائلية وتبادل التهاني

تتجلى مظاهر عيد الأضحى في تونس أيضًا في الزيارات العائلية وتبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء، كما تُعد هذه الزيارات فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية وتبادل الأحاديث والضحكات، مما يعزز الأواصر العائلية ويُعمق الشعور بالمحبة والتواصل.

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