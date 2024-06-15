“لولو عايزة ماما” أحدث تردد قناة وناسة لولو على النيل سات والعرب سات “نزليها وارتاحي من الزن”

samar adel تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“لولو عايزة ماما” أحدث تردد قناة وناسة لولو على النيل سات والعرب سات “نزليها وارتاحي من الزن”
أحدث تردد قناة وناسة لولو

تردد قناة وناسة الذي يريد معرفته الجميع بسبب الأغاني المفيدة والمسلية والتعليمية الذي تقدمها القناة، وأيضا تعتبر قناة وناسة من أفضل وأشهر القنوات الذي تقدم أغاني مفيدة ومسلية للصغار، وأيضا تعمل القناة على تسلية وتعليم الأطفال بطريقة جديدة ومختلفة، ومن مميزات القناة أنها تقدم محتواها الترفيهي والتعليمي على مدار 24 ساعة بالمجان.

أحدث تردد قناة وناسة لولو

تردد قناة وناسة الذي تغيره القناة باستمرار كل عام وذلك لرفع مستوى القناة ودقة الأغاني والبرامج التي تقدمها ولزيادة محبين القناة وتردد هذا العام كالاتي:

الجودةمعدل الاستقطابمعدل تصحيح الخطأمعدل الترميزالترددالقمر الصناعي
SDعمودي6/52750011430نايل سات
HDافقي4/32750011270عرب سات

كيفية تنزيل تردد وناسة القناة على التلفاز

تنزيل تردد قناة وناسة لولو على التلفاز والخطوات كالتالي:

  1. في البداية قم بالدخول على القائمة في الريموت.
  2. ثم ادخل على التركيب.
  3. وأختار قائمة الترددات.
  4. وادخل المعلومات التي أعطيناك إياها فيما سبق.
  5. وانتظر قليلا وستظهر لك قائمة من القنوات.
  6. وأختار وناسة واضغط تثبيت.

مميزات قناة وناسة بيبي

تتمتع قناة وناسة بمميزات كثيرة وسنريك أبرزهم في السطور الأتية.

  • المحتوى المميز الذي تقدمة القناة الذي يساعد في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم الألعاب.
  • وتقوم ببث محتواها المفيد والمسلي طوال 24 ساعة.
  • وتسهم في تقديم محتوى مناسب وترفيهي مناسب للصغار.

أشهر أغاني وناسة بيبي

تقدم قناة وناسة أغاني كثيرة ومتعددة ومتنوعة سنظهر لكم أشهرهم:

  • اغنية لوليات صغار
  • اغنية من اللي سرق الجزم
  • اغنية شو بتقول الحيوانات
  • اغنية لا تفتح الباب
  • اغنية لولو الشرطية
  • واغنية بيب بيب

طرق متابعة قناة وناسة بيبي

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معلومات الكاتب
samar adel

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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