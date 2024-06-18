التعليم حددتها خلاص|..شروط التقديم في مدرسة وي WE بعد الإعدادية 2025 من هنا

التقديم في مدرسة وي في الوقت الحالي يسعى العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية لعام 2024 وأولياء أمورهم إلى إيجاد بدائل مناسبة للثانوية العامة من أجل تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم، ومن بين الخيارات الممتازة المتاحة لهم هي مدرسة وي للاتصالات للعام 2024، وتعد هذه المدرسة واحدة من أفضل الخيارات التي تضمن مستقبلًا واعدًا للطلاب بعد التخرج، حيث تجهزهم بشكل جيد للانخراط في سوق العمل في مجال الاتصالات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

شروط التقديم في مدرسة وي 2024

للتسجيل في مدارس وي لعام 2024 بعد المرحلة الإعدادية، يجب على الطالب تحقيق سلسلة من المعايير والشروط الأساسية، ومن هذه الشروط مايلي:

عدم تجاوز عمر الطالب 18 سنة.

إثبات إجادة اللغة الإنجليزية.

تسليم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لإجراءات التقديم.

الحصول على درجات لا تقل عن 250 درجة في شهادة الإعدادية لعام 2024.

اجتياز اختبار جميع القدرات المطلوبة.

فروع مدرسة وي في مختلف المحافظات

توجد فروع مدرسة وي للتكنولوجيا في غالبية المحافظات المصرية، مما يسهل عملية التقديم للراغبين في الانضمام إليها، وتتضمن الفروع الرئيسية وهي على النحو التالي:

الدقهلية: المنصورة في شارع مستشفى الدولي خلف استاد المنصورة.

الإسكندرية: شارع إبراهيم شريف بمنطقة مصطفى كامل رقم 5.

المنيا: الحي الثالث في المنيا الجديدة.

القاهرة: شارع ابن المهدي بمنطقة الزهور في مدينة نصر.

الجيزة: طريق المستقبل، خلف المعهد الأزهري للبنين، في مدينة الشيخ زايد.

بدائل أخرى للثانوية العامة

قدمت وزارة التربية والتعليم في مصر العديد من الخيارات لخريجي الشهادة الإعدادية لتسهيل مرحلة التعليم الثانوي وضمان مستقبلهم، ومن بين هذه الخيارات مدرسة توشيبا العربي التي تتيح للطلاب فرصة تعلم مجالات التبريد وتركيبات الكهرباء والتصنيع الميكانيكي، ويشترط للتقديم في هذه المدرسة الحصول على مجموع 220 درجة كحد أدنى في الشهادة الإعدادية، وألا يتجاوز عمر الطالب 18 سنة مع بداية شهر أكتوبر القادم، وهناك بدائل أخرى متاحة تشمل ما يلي: