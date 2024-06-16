للناس اللي مبتاكلش لحمة..| سعر الفراخ في العيد ينخفض لهذا الرقم

سعر الفراخ في العيد يسأل عنها الكثيرين مع قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت أسعار الدواجن في التراجع نظرا لاقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء وذلك بعد ارتفاع كبير في أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية، وقد تراجعت اسعار الفراخ اليوم بحوالي 4 إلى 6 جنيهات مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وفيما يلي سوف نستعرض معكم سعر الفراخ البيضاء في العيد.

سعر الفراخ في العيد

شهدت أسعار الفراخ في العيد تراجع ملحوظ حيث وصل سعرها إلى الآتي:

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بسعر المزرعة من 88 وحتى 90 جنيه.

أما سعر المستهلك للكيلو فهو من 98 وحتى 100 جنيه.

سعر كيلو الوراك يبدأ من 100 جنيه وحتى 102 جنيه.

أما كيلو الكبد والقوانص هو 120 جنيه.

كيلو الهياكل سعره 65 جنيه.

جوز الحمام سعره بالعيد 140 جنيه.

كيلو البط بسعر 150.

أما كيلو الأرانب بسعر 140 جنيه.

انخفض سعر الكتكوت بمختلف أنواعه تقريبا 4 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض المخصص للأهالي هو 22 جنيه.

أما سعر الكتكوت الأبيض للشركات هو 25 جنيه.

وصل سعر الكتكوت الساسو إلى 15 جنيهًا.

وقد وصل سعر كتكوت البلدي إلى 8 جنيهات.

كذلك وصل سعر كتكوت رزي إلى 16 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

جاءت أسعار البيض اليوم مستقرة إلى حد ما وهي كالآتي: