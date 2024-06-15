طريقة الأستعلام عن النتائج التحصيلية.. وموعد ظهور النتائج التحصيلية

يقوم الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات وذلك في المملكة العربية السعودية بالبحث عن النتائج التحصيلية و ذلك للفترتين لعام 1445، حيث يعد الاختبار التحصيلي من أهم الاختبارات في المملكة العربية السعودية، و ذلك لأنه يعد شرط أساسي و هام لكي يتم قبول الطلاب في الجامعات، حيث عن طريق هذا الإختبار يتم قياس المهارات الخاصة بالطالب وأيضا مستوي تفكيرهم، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة معرفة نتائج التحصيلي، و موعد نتائج التحصيلي الدراسي، و كيفية معرفة النتائج التحصيلية من خلال تطبيق توكلنا.

طريقة معرفة نتائج التحصيلي من خلال موقع قياس

تستطيع أن تقوم بالاطلاع على النتائج التحصيلية من خلال موقع قياس من خلال مجموعة من الخطوات و هى:

أولا أدخل على الموقع الرسمي الخاص بموقع قياس.

بعد ذلك قم بكتابة إسم المستخدم و رقم المرور أيضا الخاص بك ورقم الهوية أيضا.

بعد ذلك قم بتحديد المربع أنا لست روبرت.

ثم قم بالضغط على الزر الخاص بتسجيل جديد.

و سوف يتم القيام بفتح صفحة شخصية للطالب علي موقع قياس.

اضغط على الزر الخاص بالاختبارات المسجلة.

بعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بالنتائج.

بعد ذلك قم بتحديد نوع الأختبار التحصيلي.

ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالبحث.

وبعد ذلك سوف يظهر لك النتائج الخاصة بالطالب فورا.

موعد نتائج الاختبارات التحصيلية

تم الإعلان عن موعد نتائج الاختبارات التحصيلية وذلك فى يوم الخميس الذي سوف يوافق 22 يونيو عام 2024، و سوف يتم الإعلان فيه عن نتائج الفترتين الأولي و الثانية وهو الموعد الذي صرحت به مجلس التعليم و التدريب ايضا، ولكن سوف يتم الإعلان عن النتائج علي موقع قياس وتوكلنا اليوم التالي اي يوم 23 يونيو.

طريقة الإطلاع علي النتائج من خلال تطبيق توكلنا

تستطيع أن تقوم بمعرفة النتائج من خلال تطبيق توكلنا بدلا من قياس وذلك من خلال عدة خطوات وهي: