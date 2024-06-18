مش هتبدل نقط تاني|..حقيقة إيقاف استبدال نقاط العيش بالتموين بداية من الشهر القادم “الحكومة بترد”

استبدال نقاط العيش بالتموين يسأل عنه المستفيدين من البطاقات التموينية، حيث أن وزارة التموين قد أعلنت أنه في كل بداية شهر ميلادي سوف يتم صرف بدل النقاط الخاصة بالشهر السابق من الخبز وبإمكان صاحب البطاقة استبدال تلك النقاط بأي من السلع التموينية التي يحتاج إليها والتي تكون متوفرة في منافذ بيع السلع التموينية وسعر النقطة الواحدة هو 10 قروش وهو نفس السعر كما كان بالأشهر الماضية دون تغيير على الرغم من تغير سعر رغيف الخبز وأصبح سعره 20 فرش.

استبدال نقاط العيش بالتموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة نقاط هامة للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية بشأن استبدال نقاط بالعيش بالتموين المتبقي من الشهر السابق من صرف الخبز وهذه النقاط كالآتي:

لم يتم تغيير قيمة النقاط المستبدلة للخبز على الرغم من ارتفاع سعر الخبز إلى 20 قرش للرغيف الواحد عند الشراء، وذلك نتيجة انفصال منظومة التموين عن دعم العيش.

طبقا للموازنة المخصصة لوزارة التموين تم تحديد سعر النقاط المستبدلة من رغيف الخبز إلى قيمة 10 قروش فقط، أما بالنسبة للزيادة في سعر الخبز فسوف يتم توجيهها لأي من برامج الدعم الأخرى.

وفي حالة حدوث أي تغيير بالموازنة الجديدة سوف تكون بدءا من العام القادم 2025/2026.

حصة الخبز للمستفيدين من البطاقات التموينية

قامت وزارة التموين بتحديد حصة الخبز على البطاقات التموينية وحصص الخبز التي يحصل عليها المواطنين تعتمد على عدد الأفراد في البطاقة التموينية والحصص يتم توزيعها كالآتي: