ابنك هيخلص وهيشتغل في المستشفيات العسكرية..تنسيق مدارس التمريض للبنين بعد الإعدادية 2024

تنسيق مدارس التمريض للبنين يسأل عنه الكثيرين من أولياء الأمور حتى يلحقوا أبناءهم في مدارس التمريض للبنين بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكافة محافظات الجمهورية كما تساءل الكثير من الطلاب عن تنسيق مدارس التمريض العسكري حيث أنه يمنح طلابه فرصة بالحصول على وظيفة مباشرة بالعمل الحكومي بعد التخرج مباشرة، وفيما يلي سوف نذكر لكم كافة التفاصيل.
تنسيق مدارس التمريض للبنين
يختلف تنسيق مدارس التمريض للبنين عن تنسيق مدارس التمريض للبنات وكذلك مدارس التمريض العسكري تختلف في تنسيقها عن التمريض العام، كما يختلف تنسيق مدارس التمريض بشكل عام من محافظة إلى أخرى وجاء ذلك كالآتي:
- تنسيق التمريض داخل محافظة القاهرة الكبرى تقريبا 225 درجة.
- أما تنسيق التمريض بمحافظة الاسكندرية 218 درجة.
- كذلك تنسيق كفر الشيخ للتمريض 222 درجة.
- وبمحافظة دمياط تنسيق التمريض بنحو مجموع درجات 205 درجة.
- أما بمحافظة المنوفية من المتوقع أن يكون تنسيق التمريض 225 درجة.
- وفي محافظة الشرقية تقريبا 228 درجة.
- تنسيق التمريض بمحافظة المنيا 213 درجة.
- أما محافظة أسيوط فى تنسيق التمريض بها هو 224.
ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة التمريض
تم تحديد مجموعة من الأوراق الهامة الواجب تقديمها عند الرغبة بالالتحاق إلى مدارس التمريض العسكري بعد إتمام الشهادة الإعدادية وهي كالآتي:
- تقديم صورة من استمارة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى صور منها.
- تقديم أصل من شهادة ميلاد الطالب المميكنة بالإضافة إلى صور منها.
- تقديم 6 صور شخصية للطالب مقاس 4 × 6 ويكون مكتوب عليها اسمه.
- يتم تقديم نموذج اثنين جند وذلك في حالة الذكور فقط.
- مع تقديم مستند نموذج 7 جند أو 6 جند أو تقديم شهادة ميلاد الطالب بها الرقم الثلاثي وذلك في حالة الذكور فقط.
- يتم تقديم البطاقة الخاصة بترشيح الطالب بالإضافة إلى اثنين صورو من البطاقة الشخصية لولي الأمر.