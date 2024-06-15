“بث مباشر” وقفة عرفة وموعد صلاة العيد بمناطق السعودية “لبيك اللهم لبيك ردد معاهم وعيش أجواء الحج”

نعرض لكم من موقع البديل بث مباشر وقفة عرفة تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال يوم عرفة، أحد أهم الأيام في التقويم الإسلامي، حيث يقف ملايين الحجاج على جبل عرفات مكملين شعائر الحج، وبمناسبة هذا اليوم العظيم، نقدم لكم بث مباشر ومجاني لوقفة عرفة، مما يتيح للمسلمين حول العالم فرصة متابعة هذا الحدث الروحاني الجليل لحظة بلحظة، حيث يعكس هذا البث الحرص الكبير من قبل السلطات السعودية على توفير وسائل تواصل حديثة تتيح للمسلمين من كل مكان مشاركة الحجاج في هذه اللحظات المباركة، والاستفادة من الأجواء الروحانية والدعاء خلال هذا اليوم الفضيل.

بث مباشر وقفة عرفة

تعتبر وقفة عرفة من أهم مناسك الحج، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات متممين بذلك ركنًا أساسيًا من أركان الحج، تتجلى في هذا اليوم العظيم أسمى معاني التقوى والإيمان، حيث يتضرع المسلمون إلى الله بالدعاء والابتهال، طالبين الرحمة والمغفرة، ولمواكبة هذه اللحظات الروحانية، تقدم القناة السعودية الأولى بثًا مباشرًا ومجانيًا لوقفة عرفة، ما يتيح للمسلمين في كافة أنحاء العالم فرصة متابعة هذا الحدث الجليل من بيوتهم.

نحرص على نقل كافة تفاصيل هذا اليوم المبارك عبر بث مباشر يتضمن التغطية الشاملة لكافة مناسك الحج وأداء الحجاج على جبل عرفات، يبدأ البث عادة منذ ساعات الصباح الباكر، ويتضمن مشاهد الحجيج وهم يؤدون الدعاء والصلوات ويتلون القرآن الكريم، يمكن للمشاهدين متابعة هذا البث عبر التلفزيون أو من خلال المنصات الرقمية المختلفة التي توفرها القناة.

موعد صلاة العيد في مناطق السعودية

بعد انتهاء وقفة عرفة، يأتي عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويؤدى في صباح اليوم الأول من عيد الأضحى صلاة العيد، وهي صلاة جماعية تتم في المساجد والمصليات، تختلف مواعيد صلاة العيد قليلاً بين مناطق السعودية نظرًا لاتساع المساحة واختلاف التوقيتات الزمنية المحلية، فيما يلي جدول تقريبي لمواعيد صلاة العيد في بعض مناطق السعودية:

مكة المكرمة: الساعة 6:10 صباحًا

المدينة المنورة: الساعة 6:15 صباحًا

الرياض: الساعة 5:45 صباحًا

جدة: الساعة 6:10 صباحًا

الدمام: الساعة 5:30 صباحًا

أبها: الساعة 6:00 صباحًا

تبوك: الساعة 6:20 صباحًا

ينصح المسلمون بالتأكد من المواعيد المحددة لصلاة العيد في منطقتهم المحلية عبر وسائل الإعلام المحلية أو من خلال الإعلانات في المساجد والمصليات القريبة منهم.