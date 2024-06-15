هاتف خيالى … المواصفات والمميزات عن هاتف HONOR X7b الجديد هاتف مميز لعشاق التصوير

هاتف HONOR X7b الجديد يأتي ليعزز مكانة شركة هونر في سوق الهواتف الذكية المتوسطة الفئة مستهدفا بشكل خاص عشاق التصوير هذا الهاتف يقدم مجموعة من المواصفات المتميزة التي تجمع بين الأداء الجيد والتصميم الأنيق والكاميرا ذات الدقة العالية مما يجعله خيارا جذابا للعديد من المستخدمين حيث أن هناك العديد من المميزات التى تجعل HONOR X7b هاتفها مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن توازن بين الأداء العالي والإمكانيات المتقدمة للتصوير

مواصفات هاتف HONOR X7b

شاشة IPS LCD بحجم 6.8 بوصة ودقة 2412 × 1080 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز وسطوع يصل إلى 850 نت.

يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G.

ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت (قابلة للتوسعة حتى 16 جيجابايت باستخدام ذاكرة افتراضية) وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة، 108 ميجابكسل (رئيسية) + 5 ميجابكسل (عريضة) + 2 ميجابكسل (عمق).

الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل.

البطارية سعة 6000 ميلي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 35 واط.

نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة MagicOS 7.2.

مميزات هاتف HONOR X7b