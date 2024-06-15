متطلبات السفر عبر شركة سابتكو للنقل الجماعي 2024 خطوات الاستعلام عن الأسعار

تعد شركة سابتكو من أفضل وأهم شركات النقل في المملكة العربية السعودية، سواء كان النقل العام، أو النقل الجماعي، كما أن هذه الشركة تقدم العديد من الخدمات الرائعة، وتقوم الشركة دائمًا بعمل خصومات على كافة خدماتها، على الرغم من أنها تقدم الخدمات بأسعار مميزة، تختلف عن أسعار كافة شركات النقل الأخري، ولذلك يفضل كافة الأشخاص حجز التذاكر من شركة سابتكو، وبما أن الشركة تقدم العديد من المزايا للعملاء، يوجد لديها بعض الشروط من أجل حجز التذاكر منها.

كيفية الإستعلام عن سعر رحلات النقل الجماعي عبر سابتكو

قد أعلن المسؤولين عن شركة سابتكو عن بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها، من أجل الإستعلام عن سعر رحلات النقل الجماعي، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب شركة سابتكو

ثم قم بالضغط على أيقونة حجز تذكرة السفر.

ثم قم بتحديد المكان الذي ستنطلق منه، والمكان الذي تريد الوصول إليه.

ثم قم باختيار الميعاد المناسب لك.

وبعدها قم تحديد نوع الرحلة.

وبعدها سوف تظهر أمامك أسعار الرحلات المتوافقة مع المعلومات التي قمت بإدخالها.

متطلبات السفر عبر شركة سابتكو للنقل الجماعي 2024

هناك بعض المتطلبات التي يجب أن تراعي تحققها عند السفر عبر شركة سابتكو، والتي قد وفرتها الشركة، من أجل ضمان أفضل رحلة لعملائها، وهذه المتطلبات هي:

يجب على المسافر أن يقوم بإحضار كافة مستندات السفر.

يجب أن يتواجد المسافر في مكان الانطلاق قبل موعد الرحلة بحوالي ساعة.

في حال لم تتمكن من السفر، يمكنك الحصول على حوالي 65% من سعر التذكرة.

في حال كلم هناك أطفال أقل من 12 عام، يتم شراء لهم نصف تذكرة.

لا يتم سفر الأطفال الأقل من 15 عام بمفردهم.

عدم الجلوس في المقاعد الأمامية، لأنها خاصة بالعائلات فقط.

خدمات شركة سابتكو

تقدم شركة سابتكو العديد من الخدمات الرائعة من أجل عملائها، والتي منها: خدمات النقل الجماعي، ومنها: النقل الجماعي داخل السعودية، والنقل الجماعي خارج السعودية، وبالنسبة للنقل داخل السعودية، يتم في كافة مدن المملكة العربية السعودية، وتختلف قيمة الرحلة على حسب المدينة، أما النقل خارج السعودية، يتم في الدول المجاورة للسعودية، وهي: مصر، الإمارات، اليمن، البحرين، السودان، ويتم حوالي 18 رحلة كل يوم.