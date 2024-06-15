حدث الان واستمتع بالعديد من المزايا… واتساب بلس مجانا بميزة جدولة الرسائل الإصدار الأخير ضد الحظر 2024

واتساب بلس هو إصدار معدل من تطبيق واتساب الرسمي حيث يهدف إلى تقديم ميزات إضافية وتجربة مستخدم محسنة أحد أبرز التحديثات الأخيرة التي أضيفت في الإصدار الأخير ضد الحظر لعام 2024 هو ميزة جدولة الرسائل التي تمكن المستخدمين من تحديد توقيت إرسال الرسائل بشكل مسبق هذه الميزة تعتبر ضرورية للعديد من المستخدمين الذين يرغبون في إرسال رسائل في أوقات محددة دون الحاجة للتواجد الفعلي أمام التطبيق.
مميزات تحديث واتساب بلس 2024
- تمكنك هذه الميزة من تحديد وقت وتاريخ إرسال الرسائل بشكل مسبق مما يسهل عليك تنظيم التواصل مع الآخرين بشكل أكثر فعالية.
- الإصدار الأخير من واتساب بلس تم تصميمه ليكون أكثر أمانا فعالية في مقاومة عمليات الحظر التي تفرضها بعض الجهات أو الدول على التطبيقات المعدلة.
- التحكم الكامل في إعدادات الخصوصية مثل إخفاء الحالة ومنع ظهور العلامات الزرقاء لقراءة الرسائل وإخفاء متصل الآن.
- يوفر واتساب بلس خيارات واسعة لتخصيص الواجهة بما يتناسب مع ذوق المستخدم بما في ذلك الثيمات و الخطوط المختلفة.
- يسمح التطبيق بإرسال ملفات وسائط أكبر حجما مقارنة التطبيق الرسمي مما يسهل مشاركة الفيديوهات والصور بجودة عالية.
خطوات تحميل واتساب بلس الإصدار الأخير
- ابحث عن الإصدار الأخير من واتساب بلس من مصادر موثوقة على الإنترنت تأكد من تحميل الملف بصيغة APK.
- قبل التثبيت تأكد من تفعيل خيار التثبيت من مصادر غير معروفة في إعدادات الأمان بجهازك.
- بعد تحميل الملف افتحه وابدأ عملية التثبيت اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
- بعد التثبيت افتح واتساب بلس وأدخل رقم هاتفك ستتلقى رمز تحقق لإتمام إعداد الحساب.
- يمكنك استعادة الدردشات السابقة إذا كنت تستخدم واتساب الرسمي أو أي إصدار آخر من واتساب بلس.