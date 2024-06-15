بطارية تفضل معاك طول اليوم .. سعر ومواصفات موبايل أوبو a60 اعرف جميع تفاصيل قبل ما تشتريه

هاتف أوبو A60 هو أحد أحدث إصدارات شركة أوبو التي تستهدف توفير تجربة متميزة لمستخدمي الهواتف الذكية حيث يتميز الهاتف بمواصفات تقنية قوية وتصميم أنيق مما يجعله مناسبا لمحبي التصوير والأداء العالي وقد تم إطلاق الهاتف في الأسواق خلال أبريل 2024 وهو متاح في العديد من الأسواق العربية والعالمية لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف أوبو A60

يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة، ودقة HD+ مع نسبة سطوع تصل إلى 950 نيتس، ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 680، مما يضمن أداء قويا وسلسا في مختلف التطبيقات والألعاب.

مزود بكاميرا خلفية مزدوجة الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل مما يوفر صورا ذات جودة عالية وتسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 45 واط مما يتيح شحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط.

الهاتف يأتي بتصميم نحيف وأنيق بسمك 7.68 ملم ومتوفر بلونين هما الأزرق الأنيق والأرجواني الليلي.

سعر هاتف أوبو A60

نعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال سعر الهاتف حيث يتوفر هاتف أوبو A60 بأسعار مختلفة حسب السوق: