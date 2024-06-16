الجزارين مزودينها حبتين,,أسعار ذبح الأضاحي في المجازر العمومية وسعر الجزارين النهاردة علشان محدش يشتغلك

تسجل أسعار ذبح الأضاحي زيادات ملحوظة كل عام، حيث ارتفع السعر من 300 جنيه قبل 20 عامًا إلى ما لا يقل عن 3 آلاف جنيه لموسم عيد الأضحى 2023، وفي هذا العام ازدادت أسعار الأضاحي بشكل مبالغ فيه ونتيجة ذلك قد ارتفعت جميع معدات الجزارة وازداد أجر ذبح الأضحية.

أسعار ذبح الأضاحي لهذا العام ستبدأ من 3500 جنيه

قال محمود عبد الغني وهو شيف جزار أول في إحدى السلاسل الغذائية الكبرى، إن أسعار ذبح العجل هذا العام المعروف بـ”حق الذبيح”، سوف تبدأ من 3500 جنيه وقد تتجاوز 5000 جنيه، وذلك بحسب نوع العجل والمكان الذي يتوجه إليه الجزار لخدمة العميل، كما تعتمد الأسعار أيضًا على طلبات الزبون بعد الذبح، مثلًا هناك من يطلب تقطيع العجل، وتغليفه، وتنظيف الأحشاء الداخلية، وغيرها من الخدمات.

أسعار ذبح الأضاحي ارتفعت مع غلاء المعيشة

وأشار إلى أن تكلفة ذبح الأضاحي ارتفعت مع تزايد تكاليف المعيشة، فبينما كان سعر العجل يصل إلى 6 آلاف جنيه في عام 2003، كانت تكلفة الذبح حوالي 300 جنيه فقط، أما في هذا العام فإن أقل سعر لعجل بمواصفات ومعايير الأضحية السليمة يصل إلى 75 ألف جنيه.

التكلفة ارتفعت على الجزارين وخاصة الأدوات والعدة

وطلب “عبدالغني” من المواطنين الذين سيشاركون في الأضحية وتعظيم شعائر الله أن يقدروا جهود الجزار والصنايعية الذين يعملون معه، حيث ازدادت أسعار الأدوات والخدمات وكل شيء في الحياة وبالتالي زادت تكلفة الذبح، وهذا ببساطة لأن التكلفة على الجزار ارتفعت بشكل كبير، خاصة أسعار أدوات الذبح التي زادت عدة أضعاف، بالإضافة إلى تكاليف سن العدة وغيرها.

متجيش على الجزار وتقول دي ضربة ساطور وخلاص

واصل قائلاً: “حرام عليك أن تسترخص وتأتي بجزار غير محترف يفسد اللحمة، ما تضحي به هو عمل خالص لله وليس لك وحدك، وليس مجانيًا ولا رخيصًا لذلك لا تقلل من شأن الجزار وتقول إن الأمر مجرد ضربة ساطور”.