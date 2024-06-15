أفضل أدعية ليوم عرفة 2024 مكتوبة “لبيك اللهم لبيك”

يتهيأ جميع المسلمين في بقاع الارض لقدوم يوم عرفة وهو أفضل الايام عند الله تعالى، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات وهو ركن من أركان الحج، ويوم عرفة له مكانة كبيرة عند الله تعالى وله فضل عظيم على المسلمين، ففيه يتقبل الله عز وجل الدعاء وجميع العبادات المختلفة، ومن أبرز عبادات يوم عرفة هو صيامه والذي يكفر ذنوب عام مضى وعام قادم، وهو فرصة عظيمة للجميع فلابد من اغتنام تلك الفرصة والتوبة إلى الله عز وجل والتقرب منه بالعبادات المختلفة من الصيام وقراءة القرآن والذكر والصدقات وغيرها.

دعاء يوم عرفة 2024

يستجيب اله تعالى في يوم عرفة الدعوات من عباده ويتقبل التوبة من كل التوابين فهو الغفار القهار، ومن أكثر العبادات التي يحرص المسلمين عليها في يوم عرفة هي الدعاء والاستغفار وقول الأذكار المختلف، فلابد أن لا يضيع اي مسلم يوم عرفة دون التوبة إلى الله والتقرب منه بشتى الطرق المختلفة.

أدعية يوم عرفة

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل دعاء يقال في يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي هو ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وعن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له”.

أفضل أدعية يوم عرفة مكتوبة