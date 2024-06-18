التنسيق نزل والتقديم بعد العيد..تنسيق الثانوية العامة في المحافظات 2024 بداية من 210

تنسيق الثانوية العامة في المحافظات، منذ أن ظهرت نتائج الصف الثالث الاعدادي ومعدلات البحث تزداد يومياً من قبل العديد من أولياء الأمور للبحث عن تنسيق الثانوية العامة وذلك من أجل الاطمئنان على أولادهم وهل يتناسب المجموع الذي حصل عليه كل طالب مع التنسيق الخاص للثانوية العامة خلال هذا العام في مختلف المحافظات، لذلك قامت بعض المحافظات بإعلان تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوية العامة، ومن بين هذه المحافظات هي محافظة بور سعيد حيث أن المحافظ قد أعلن عن تنسيق القبول في مدارس الثانوية والمجموع يكون 249 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في المحافظات

نتحدث هنا عن التنسيق الخاصة بعدد من المحافظات يأتي من بينها محافظة دمياط، حيث قامت الدكتور منال عوض محافظ دمياط باعتماد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية، وقد جاء مجموع القبول في مدارس الثانوية العامة الحكومية في العام الدراسي 2024/2023 مجموع درجات 233 درجة، بينما فصول الخدمات الثانوية مجموع درجات دخولها 210 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا

قام السيد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي باعتماد التنسيق الخاص بالقبول في مدارس الثانوية العامة الحكومية، وقد تم تحديد مجموع درجات 224 كحد أدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة، بينما فصول الخدمات الثانوي يقبل من مجموع درجات 180 درجة كحد أدنى، أما الصف الأول الثانوي الرياضي يقبل من مجموع درجات 214 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الأقصر

قام محافظ الأقصر السيد المستشار مصطفى ألهم باعتماد تنسيق القبول للالتحاق بالصف الأول الثانوي، وقد تقرر اعتبار مجموع درجات 233 درجة هو الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة الحكومية للتعليم العام والفني للعام الدراسي القادم 2025/2024.

تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن تنسيق القبول للالتحاق بمدارس الثانوية العامة في محافظة القاهرة، ولكن قد أكد السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن درجات القبول في مدارس الثانوية العامة سوف تنخفض بواقع خمس درجات حيث يكون مجموع درجات القبول 220 درجة وذلك بدلاً من 225 درجة.