“ساعات تفصلنا عن أجمل شعور وبهجة” موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024 جميع المحافظات والمدن

يبحث المواطنين في العراق والمقيمين فيها عن موعد صلاة عيد الأضحى في العراق وذلك بسبب تغيير التوقيت إلى التوقيت الصيفي مما أدى إلى تغيير مواقيت الصلاة وبالتالي ميعاد صلاة العيد، ولكن تم حساب موعد شروق الشمس في العراق ومن هنا تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

موعد صلاة عيد الأضحى في العراق

تبدأ صلاة العيد الساعة 5:15 ص أي بعد صلاة الفجر بساعة تقريبًا؛ حيث يتم حساب موعد شروق الشمس بحيث تتزامن صلاة العيد مع صلاة الضحى وقد يختلف توقيت الصلاة من مدينة لأخرى لعدة دقائق قد تصل إلى ربع ساعة، وفيما يلي طريقة أداء صلاة العيد:

الركعة الأولى: يكبر المؤذن تكبيرة الإحرام وبعدها 7 تكبيرات، يقرأ سورة الفاتحة أولاً وبعدها إما سورة ق وإما سورة الأعلى.

الركعة الثانية: تكبيرة الإحرام ويليها 5 تكبيرات، الفاتحة أولاً وبعدها يقرأ الإمام إما سورة القمر أو سورة الغاشية.

بعد ذلك يبدأ الإمام في إلغاء خطبة فيها موعظة للمصلين.

مظاهر الاحتفال بالعيد في العراق

مظاهر الاحتفال في العراق مختلفة عن باقي الدول العربية؛ حيث أن التحضيرات والطقوس مختلفة ومميزة جدًا وتدخل البهجة والسرور على القلب:

بمجرد أن يمر نصف الليل يبدؤون في تجهيز أماكن الصلاة في الساحات ويزينوها.

يفرشون الأرض بأجود أنواع السجاد النظيف المعقم لاستقبال المصلين.

يحضرون توزيعات صغيرة بها حلوى ملونة للأطفال.

تحضير شلال من البالونات والفقاعات الهوائية التي تعطي سعادة لا توصف.

طريقة الاستعداد لصلاة العيد