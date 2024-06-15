لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ ومتى يبدأ ذلك اليوم العظيم

يرغب الكثير من المسلمين في إيجاد إجابة دقيقة عن تساؤل لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟، حيث يعد ذلك اليوم من الأيام العظيمة عند المسلمين والتي يؤدي فيه الحجيج مناسك الحج والوقوف بجبل عرفات كما يلي ذلك اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

تعددت أقوال وآراء العلماء في تسميه اليوم التاسع من شهر ذي الحجة باسم يوم عرفه، وقد جاءت الأقوال والآراء كما يلي:

يعتقد بعض العلماء أن تسمية ذلك اليوم باسم يوم عرفه نتيجة تجمع المسلمين من شتى بقاع الأرض وتعارفهم مع بعضهم البعض.

يرى بعض العلماء أنه يوم الاعتراف بالذنب وطلب العفو والغفران من الله عز وجل.

معنى اسم عرفة هو الرائحة الذكية التي تفوح في المكان على الرغم من وجود رائحة النحر.

يعتقد البعض لان ذلك اليوم سمي باسم جبل عرفات الذي يجتمع عليه الحجيج ويوجد ذلك الجبل على بعد 23 كيلو متر من شرق مكة المكرمة و 10 كيلو متر من مشعر منى و 6 كيلو متر من المزدلفة

متى يوم عرفة؟

يبدأ يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويستمر حتى غروب شمس ذلك اليوم أما بالنسبة الحجيج فإن اليوم ممتد حتى صلاة العيد، ويبدأ الوقوف على جبل عرفات مع شروق شمس ذلك اليوم حتى يوم النحر ويستحب في ذلك اليوم الصيام لغير الحجيج والذكر والتهليل والتكبير والاستغفار فقد قال الله تعالي في كتابة الكريم (فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّين).