المستقبل هنا لبنتك…تنسيق تمريض البنات البحيرة للعام الدراسي 2024

تنسيق تمريض البنات البحيرة للعام الدراسي 2024 يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة التنسيق الخاص بالالتحاق بمدارس التمريض للبنات داخل البحيرة، ومن المقرر فتح باب التقديم بمدارس التمريض بالبحيرة للبنات يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 وحتى يوم 18 يوليو فقط بكافة مدارس التمريض داخل محافظة البحيرة ويعد التنسيق لمدارس التمريض داخل البحيرة هام للغاية للبنات بعد المرحلة الإعدادية، حيث أن الجميع يرغب في إلحاق بناتهم في مدارس التمريض لما لها من مستقبل في ضمان الحصول على وظيفة حكومة ثم التحاقهم بعد ذلك بمعهد التمريض داخل المحافظة، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على تنسيق مدارس التمريض بالبحيرة للبنات ٢٠٢٤.

تنسيق تمريض البنات البحيرة

قامت مديرية الصحة والسكان داخل البحيرة بالإعلان خلال الساعات الماضية عن الشروط الواجب توافرها في البنات عند التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض العام الحالي 2024 وجاء التفاصيل المتعلقة بتنسيق تمريض البنات البحيرة كالآتي:

بشكل عام لا يقل تنسيق التمريض في محافظة البحيرة للبنات عن 250 درجة في المجموع الكلي بالشهادة الإعدادية.

يتم سحب ملفات التقدم الخاصة بالطالبات ممن قد حصلوا على الشهادة الإعدادية دفعة 2024 بداية من السبت 6 يوليو 2024 وحتى ء يوم 18 يوليو، أي سوف يستمر تلقي طلبات الالتحاق بمدارس التمريض للبنات داخل البحيرة لمدة أسبوعين فقط وذلك بكافة مدارس التمريض داخل البحيرة وهم 21 مدرسة.

سوف يتقدم ولي الأمر بتقديم الأوراق الخاصة بابنته التي حصلت على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 وسوف يتم جعل التنسيق على كل مستوى ومركز إداري طبقا للإدارة التعليمية التي حصلت الطالبة على الشهادة الإعدادية منها.

شروط التحاق البنات بمدارس التمريض داخل البحيرة

هناك عدة شروط تم وضعها من قبل مدارس التمريض داخل محافظة البحيرة يجب أن تنطبق على البنات الراغبات في الالتحاق بمدارس التمريض بالبحيرة وأهم هذه الشروط ما يلي: