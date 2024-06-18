المصاريف زادت ولا إيه|…مصاريف المدارس الحكومية 2024 -2025 بقت المبلغ ده

كشفت وزارة التربية والتعليم عن رسوم المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، وهي موضوع يشغل بال أولياء الأمور في الوقت الحالي قبل بدء الدراسة بعدة أشهر، ويقوم أولياء الأمور بدفع الرسوم لأبنائهم عند تقديم الأوراق المطلوبة، ويستعد الآباء والأمهات لتقديم أبنائهم خاصة مع بدء فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في بداية هذا الشهر.

مصاريف المدارس الحكومية 2024 -2025

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تكاليف المدارس الحكومية لعام 2024-2025، والتي تنوعت بين التقديم للمرحلة الابتدائية والإعدادية بالإضافة إلى الثانوية، مما يتطلب من المواطنين تجهيز المبالغ المطلوبة قبل التقديم، وتأخذ وزارة التربية والتعليم بعين الاعتبار الأسر المصرية فيما يتعلق بالمصروفات، خاصة مع تزايد الضغط المالي والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على مستوى دخل الأفراد.

مصاريف رياض الأطفال 2025

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم رياض الأطفال لعام 2025 بمبلغ 305 جنيهات، وهو مبلغ يعتبر مناسبًا للعديد من الأسر التي ترغب في إلحاق أبنائها بالمدارس خلال العام الدراسي الجاري.

مصاريف المرحلة الابتدائية 2025

بلغت تكلفة رسوم المرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي، 305 جنيهات، تدفع عند تقديم الأوراق المطلوبة.

مصاريف الصف السادس الابتدائي 2025

وصلت تكلفة الالتحاق بالصف السادس الابتدائي لعام 2025 للعام الدراسي القادم إلى 205 جنيه.

مصاريف المرحلة الإعدادية 2024

كانت تكاليف المرحلة الإعدادية ملائمة للعديد من أولياء الأمور، حيث بلغت رسوم الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثالث الإعدادي 205 جنيهًا.

مصاريف المرحلة الثانوية 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم عن رسوم الصف الأول الثانوي للسنة الدراسية القادمة والتي تبلغ 520 جنيهًا، وبلغت مصاريف الصفين الثاني والثالث الثانوي 505 جنيهًا.

مصاريف المدارس الفنية 2025

جاءت رسوم التسجيل في المدارس الفنية للعام المقبل موحدة لجميع الصفوف، حيث بلغت تكلفة المصاريف 205 جنيهًا.