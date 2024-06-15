“أهلاً بالعيد” طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية بالخل والثوم طعم خيالي لا يقاوم

تعتبر الفتة من الأكلات الشعبية المصرية الأصلية وهي طبق رئيسي على مائدة المصريين في عيد الأضحى المبارك، فلا يخلو بيت من بيوت المصريين في العيد من طبق الفتة الأصلية بالخل والتوم، فهما كان هناك طرق مختلفة للفتة لا يعلى على فتة الخل والتوم، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ومميز عن غيرها، وهي أكلة رائعة ومحببة من الجميع كباراً وصغاراً، وبالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك تستعد ربات البيوت لإعدادها للعائلة، ولذلك قررنا أن نستعرض عليكم الطريقة الأصلية لعمل الفتة فتابعونا.
المكونات
- كوب ونصف أرز بلدي مغسول.
- خبز محمص.
- 4 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.
- صلصة طماطم.
- ملعقة زبدة.
- كيلو لحمة.
- بصلة متوسطة.
- مستكة.
- حبهان.
- ورق لورا.
- ملح وفلفل أسود.
- نصف كوب خل أبيض.
- شوربة لحمة.
طريقة التحضير:
- أولى خطوات عمل الفتة هو سلق اللحمة في ماء مغلي مع الحبهان وورق اللورا والمستكة والبصلة.
- نترك اللحمة على النار مع التخلص من الريم حتى تنضج اللحمة تماماً.
- نجهز الأرز من خلال وضع ملعقة من الزبدة في حلة متوسطة ثم نضيف الأرز المغسول مع إضافة مقدار من الشوربة، يترك الأرز يغلي ثم نهدي النار حتى ينضج.
- يقطع الأرز المحمص لقطع صغيرة ويوضع في وعاء عميق.
- في طاسة كبيرة نضع ملعقة من الزبدة ونضيف الثوم ونقلبه حتى يتحمر ثم نصيف الخل ويترك الخلي يغلي معاً، ثم نضيف صلصة الطماطم مع عصير الطماطم وتترك لتثقل مع إضافة الملح والفلف الأسود، ثم نضيف عليه مغرفتين من شوربة اللحم لتغلي وتترك بعد ذلك جانباً.
- نحضر صينية ونضع فيها الخبز المحمص ونقلبه مع القليل من الصلصة وإضافة الشوربة حتى يتشربها الخبز.
- نضيف الأرز وعليه باقي الصلصلة على الوجه ثم نضيف قطع اللحم فوق الصينية.
- تقدم الفتة وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.