“أهلاً بالعيد” طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية بالخل والثوم طعم خيالي لا يقاوم

تعتبر الفتة من الأكلات الشعبية المصرية الأصلية وهي طبق رئيسي على مائدة المصريين في عيد الأضحى المبارك، فلا يخلو بيت من بيوت المصريين في العيد من طبق الفتة الأصلية بالخل والتوم، فهما كان هناك طرق مختلفة للفتة لا يعلى على فتة الخل والتوم، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ومميز عن غيرها، وهي أكلة رائعة ومحببة من الجميع كباراً وصغاراً، وبالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك تستعد ربات البيوت لإعدادها للعائلة، ولذلك قررنا أن نستعرض عليكم الطريقة الأصلية لعمل الفتة فتابعونا.

المكونات

كوب ونصف أرز بلدي مغسول.

خبز محمص.

4 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

صلصة طماطم.

ملعقة زبدة.

كيلو لحمة.

بصلة متوسطة.

مستكة.

حبهان.

ورق لورا.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب خل أبيض.

شوربة لحمة.

طريقة التحضير: