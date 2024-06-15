الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله… موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2024 في جميع المدن وطريقة صلاة العيد

نقدم لكم في موقع البديل موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية وفي جميع مدن السعودية حيث يختلف موعد الصلاة من مدينة إلى أخرى بعدة دقائق فقط، تابع المقال لتعرف موعد صلاة عيد الأضحى تبع مدينتك، يفصلنا عن عيد الأضحى يوم واحد فقط وهو أعظم وأحب الأيام إلى الله وهو يوم عرفة.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2024

نقدم لك موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2024 في المدينة المنورة، مكة، الرياض، نجران، سكاكا، تبوك، جازان:

موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة سيكون في الساعة 6:07 ص.

أما في مكة المكرمة فستقام الصلاة في تمام الساعة 6:09 ص.

تقام صلاة العيد في مدينة الرياض في تمام الساعة 5:46 ص.

وستقام الصلاة في مدينة نجران الساعة 5:56 ص.

وفي مدينة سكاكا ستقام صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 5:58 ص.

وفي مدينة تبوك ستقام الصلاة في تمام الساعة 6:02 ص.

أما في مدينة جازان فستقام صلاة العيد الساعة 5:59 ص.

عدد تكبيرات العيد والسنن

هناك سنن معينة نتبعها في صلاة العيد، وصلاة العيد عبارة عن ركعتين فقط وكل ركعة بها عدد معين من التكبيرات:

الركعة الأولى: تكبيرة الإحرام وبعدها نكبر 7 مرات أي أن تكبيرة الإحرام غير محسوبة ونقرأ فيها سورة الفاتحة وبعدها سورة الأعلى أو سورة ق.

الركعة الثانية: تكبيرة الإحرام وبعدها خمس تكبيرات أي أن تكبيرة الإحرام غير محسوبة ونقرا فيها الفاتحة وبعدها سورة من الاثنين أما سورة القمر وأما سورة الغاشية.

بعدها يخطب الإمام خطبة فيها موعظة للناس.

تكبيرات عيد الاضحى المبارك 2024

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

أجمل عبارات عيد الاضحى 2024