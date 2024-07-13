رسميا 😱 جميع احداث وهدايا وإضافات يوم الخميس القادم 🔥 احداث يوم الخميس بيس 2024 ✅ efootball 2024

لعبة اي فوتبول، تعتبر لعبة اي فوتبول واحدة من اثدمالعاب كرة القدمة الالكترونية علي الهاتف المحمول، تفوقت شركة Konami عند اصدارها لعبة اي فوتبول وذلك عن طريق تطويرها للاداء الرسومي وادوار نجوم الكرة داخل اسوار الملاعب وسلاسة التمريرات والعرضيات والتسديدات، كما ابدعت الشركة في تصميمها للشبكات والملاعب واجواء الجماهير الحماسية، كما تفوقت في جودة رسومات اللاعبين، حيث تمكنت من نقل الصورة الحقيقة بشكل كل لاعب داخل المباراة شكلياً وجسدياً، كما انها تقوم بتطوير هذه الميزة مع كل تحديث، بالاضافة الي اساليب اللعب الجماعي المختلفة التي تمكنك من اللعب مع الاصدقاء في مباراة واحدة سوياً.

لعبة eFootball وتحديثات الخميس S7 الجديد

اصرت الشركة اليوم تحديث يوم الخميس بتاريخ 13/6/2024 وهو تاريخ يوم اصدار الموسم السابع من مواسم لعبة اي فوتبول الشهيرة بعنوان King Of Continent، وجاء في هذا الموسم العديد من الفعاليات المبهرة مثل فعاليات الذكاء الاصطناعي الجديدة، فقد اضافت اللعبة ميزة اللعب ضد الذكاء الاصطناعي عن طريق اسلوب اللعب الجماعي، يمكنك الان الدخول ان وصديقك ضد الذكاء الاصطناعي في مباراة قوية وحماسية علي جوائز قيمة ومبهرة.

بكجات اسطورية وكوينز بيس مجاناً

في تحديث الموسم السابع تحرص شركة Konami دائما علي ارضاء متابعيها ومستخدمي اللعبة، فقد اصرت العديد من الفعاليات التي يمكنك من خلالها جمع اكثر من 300 كوينز في يوم واحد، وذلك من خلال الفوز علي كل الفعاليات التي تم اصدارها والتفوق عليها رغم صعوبتها، واصبح الان يمكنك الحصول علي العديد من نجوم الموسم مثل اللاعب K. Mbappè واللاعب L.Messi وغيرهم من نجوم المنتخبات وذلك نظراً لان الفعالية تابعه لحدث كاس العالم المنتظر ولما به من احداث مثيرة ومبهرة، في فعاليات ملحمية بجوائز مبهرة، يمكنك الان اثبات ولاءك لفريق الاحلام الخاص بك والط