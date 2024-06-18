3 ساعات|…حقيقة انقطاع الكهرباء بعد العيد بقى زيادة+جدول مواعيد تخفيف الأحمال بعد نهاية الإجازة

حقيقة انقطاع الكهرباء بعد العيد، يسعى العديد من المواطنين في الوقت الحالي لمعرفة ما إذا كانت الكهرباء سوف تنقطع خلال عيد الأضحى لعام 2024، ووفقًا للحكومة المصرية تجرى حاليًا تحسينات على أوضاع الكهرباء في البلاد، وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء من خلال مكافحة سرقة الكهرباء، ومن المتوقع أن ينتهي نظام تخفيف أحمال الكهرباء بحلول نهاية هذا العام.

حقيقة انقطاع الكهرباء بعد العيد

أعلنت الحكومة المصرية بوضوح أنه لن يتم قطع الكهرباء خلال إجازة العيد، وذلك بهدف مراعاة المواطنين أثناء احتفالهم بالعيد مع الأهل والأقارب.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

أفاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن عطلة عيد الأضحى لعام 2024 سوف تبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو،

وتعتبر هذه الفترة عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة، وتم تحديد استمرار الامتحانات وفقًا للجداول المحددة من قبل الجهات المختصة، ومن المحتمل أن يتوقف قطع الكهرباء خلال عطلة عيد الأضحى.

كيفية التواصل مع شركة الكهرباء

في حالة حدوث أي مشاكل كهربائية داخل المنزل وتسببت في انقطاع التيار في الأوقات غير المعلنة، يمكن للفرد التواصل بسهولة مع شركة الكهرباء باستخدام الطرق التالية: