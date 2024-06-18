3 ساعات|…حقيقة انقطاع الكهرباء بعد العيد بقى زيادة+جدول مواعيد تخفيف الأحمال بعد نهاية الإجازة

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
3 ساعات|…حقيقة انقطاع الكهرباء بعد العيد بقى زيادة+جدول مواعيد تخفيف الأحمال بعد نهاية الإجازة
جدول مواعيد قطع الكهربا بعد العيد

حقيقة انقطاع الكهرباء بعد العيد، يسعى العديد من المواطنين في الوقت الحالي لمعرفة ما إذا كانت الكهرباء سوف تنقطع خلال عيد الأضحى لعام 2024، ووفقًا للحكومة المصرية تجرى حاليًا تحسينات على أوضاع الكهرباء في البلاد، وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء من خلال مكافحة سرقة الكهرباء، ومن المتوقع أن ينتهي نظام تخفيف أحمال الكهرباء بحلول نهاية هذا العام.

حقيقة انقطاع الكهرباء بعد العيد

أعلنت الحكومة المصرية بوضوح أنه لن يتم قطع الكهرباء خلال إجازة العيد، وذلك بهدف مراعاة المواطنين أثناء احتفالهم بالعيد مع الأهل والأقارب.

حقيقة انقطاع الكهرباء في العيد
حقيقة انقطاع الكهرباء بعد العيد

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

أفاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن عطلة عيد الأضحى لعام 2024 سوف تبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو،

وتعتبر هذه الفترة عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة، وتم تحديد استمرار الامتحانات وفقًا للجداول المحددة من قبل الجهات المختصة، ومن المحتمل أن يتوقف قطع الكهرباء خلال عطلة عيد الأضحى.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024
موعد إجازة عيد الأضحى 2024

كيفية التواصل مع شركة الكهرباء

في حالة حدوث أي مشاكل كهربائية داخل المنزل وتسببت في انقطاع التيار في الأوقات غير المعلنة، يمكن للفرد التواصل بسهولة مع شركة الكهرباء باستخدام الطرق التالية:

  • يمكنك التواصل عبر الرقم الساخن لتقديم الخدمة ورفع الشكوى، ويمكنك الاتصال على الرقم 121، وهو متاح على مدار اليوم.
  • يمكن التواصل مع شركة الكهرباء عبر رقمهم المخصص 359، حيث يمكن من خلال هذا الرقم استعراض خدمة حساب الفاتورة.
  • يمكنك طرح بعض الأسئلة والاستفسارات إلى شركة الكهرباء عن طريق الاتصال على الرقم 527935.
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علاء محمد

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