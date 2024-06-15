هنا .. تحميل برنامج ولي الامر الآن برابط مباشر آخر تحديث

أطلقت وزارة التعليم في سلطنة عمان تطبيق “ولي الأمر” ليسهل على الطلاب وأولياء أمورهم الوصول الفوري إلى النتائج عند إصدارها وفي الآونة الأخيرة، ازدادت عمليات البحث عن كيفية تحميل هذا التطبيق لمعرفة نتائج جميع الفصول الدراسية، بالتزامن مع إعلان الوزارة عن انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات لجميع المراحل الدراسية، بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الثانوية الأخيرة.

طريقة تحميل تطبيق ولي الأمر

يمكن تحميل تطبيق ولي الأمر بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يتم الوصول إلى متجر التطبيقات على الهاتف، مثل آب ستور أو جوجل بلاي.

بعد ذلك يقوم بإدخال اسم التطبيق، تطبيق ولي الأمر، في مربع البحث.

بعد ذلك، يقوم المستخدم بتحديد التطبيق والنقر عليه، مع التأكد من اختيار التطبيق الرسمي التابع للوزارة.

بعد ذلك يتم إدخال أيقونة تثبيت.

بعد ذلك، سوف يتم تحميل التطبيق على هاتفك، ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيق بإدخال البيانات المطلوبة منك كمستخدم.

مميزات تطبيق ولي الأمر في سلطنة عمان

يقدم تطبيق ولي الأمر مجموعة من الخدمات التي تبسط الأمور على الطلاب وأولياء الأمور من بين أهم هذه الخدمات هو القدرة على الحصول على نتائج الاختبارات بسهولة وراحة من المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، لتجنب الازدحام فيما يلي، سنتعرف على أبرز الخدمات المتوفرة عبر هذا التطبيق: