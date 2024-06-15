طريقة عمل دجاج بالكاري في المنزل بألذ تتبيلة مثل المطاعم

يعتبر الدجاج من أكبر أنواع اللحوم استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، وذلك يرجع إلى الطعم المتميز الذي يمتلكه الدجاج، كما أنه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ويعتبر من أصناف البروتين المناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية، وتتمكن ربات المنزل من تحضيره بطرق متعددة منها المتبل والمشوي والمقلي، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الطريقة الخاصة بعمل دجاج بالكاري.

مقادير عمل دجاج بالكاري

سوف نحتاج في هذه الوصفة المكونات التالية:

20 جرام من الكزبرة الخضراء المفرومة.

20 جرام من معجون الطماطم.

3 جرام من البابريكا.

3 جرام من الشطة المجروشة.

3 جرام من الكمون.

3 جرام من الكركم.

5 جرام من الملح.

5 جرام من بهارات الكاري.

الدجاج بمقدار أربع قطع من الاوراك.

الفلفل الأخضر بمقدار حبتين.

الطماطم بعدد 2 حبة منها مقشرة ومفرومة.

100 جرام من الكريمة.

20 جرام من الثوم المفروم.

2 جرام من الفلفل الأسود.

البصل بعدد حبة واحدة ذات الحجم الكبير مفرومة.

40 مللي من الزيت.

طريقة عمل دجاج بالكاري

سوف تحتاج هذه الوصفة إلى نصف ساعة من أجل القيام بطهيها، كما أن المكونات السابقة تكفي ستة أشخاص فقط، و سنتعرف على خطوات عمل هذه الوصفة خلال التالي: