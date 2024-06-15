طريقة عمل دجاج بالكاري في المنزل بألذ تتبيلة مثل المطاعم

يعتبر الدجاج من أكبر أنواع اللحوم استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، وذلك يرجع إلى الطعم المتميز الذي يمتلكه الدجاج، كما أنه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ويعتبر من أصناف البروتين المناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية، وتتمكن ربات المنزل من تحضيره بطرق متعددة منها المتبل والمشوي والمقلي، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الطريقة الخاصة بعمل دجاج بالكاري.
مقادير عمل دجاج بالكاري
سوف نحتاج في هذه الوصفة المكونات التالية:
- 20 جرام من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- 20 جرام من معجون الطماطم.
- 3 جرام من البابريكا.
- 3 جرام من الشطة المجروشة.
- 3 جرام من الكمون.
- 3 جرام من الكركم.
- 5 جرام من الملح.
- 5 جرام من بهارات الكاري.
- الدجاج بمقدار أربع قطع من الاوراك.
- الفلفل الأخضر بمقدار حبتين.
- الطماطم بعدد 2 حبة منها مقشرة ومفرومة.
- 100 جرام من الكريمة.
- 20 جرام من الثوم المفروم.
- 2 جرام من الفلفل الأسود.
- البصل بعدد حبة واحدة ذات الحجم الكبير مفرومة.
- 40 مللي من الزيت.
طريقة عمل دجاج بالكاري
سوف تحتاج هذه الوصفة إلى نصف ساعة من أجل القيام بطهيها، كما أن المكونات السابقة تكفي ستة أشخاص فقط، و سنتعرف على خطوات عمل هذه الوصفة خلال التالي:
- في البداية يجب القيام بتجهيز مقلاة ووضع الزيت بها، ثم القيام بوضعها على نار عالية لحين أن يتم تسخين الزيت جيدًا.
- وضع البصل المفروم إلى الزيت ثم القيام بالاستمرار في التقليب لحين أن يصبح البصل بلون ذهبي.
- إضافة الدجاج إلى البصل والقيام بالتقليب لمدة دقائق لحين أن يحصل الدجاج على اللون الذهبي.
- اضافة كلًا من الفلفل الأسود، والزنجبيل، والثوم إلى خليط الدجاج والبصل والاستمرار في التقليب لحين أن يتم صعود رائحة الزنجبيل والثوم الشهية.
- اضافة كلًا من الطماطم المفرومة، ومعجون الطماطم، والبابريكا، والشطة المجروشة، والكزبرة المفرومة، والكمون ، والكركم، وبهارات الكاري، والفلفل، والملح، والكريمة إلى خليط الدجاج والقيام بالتقليب المستمر لحين أن تتداخل المكونات ببعضها البعض لمدة أربع دقائق على نار عالية الحرارة.
- تغطية المقلاة ثم القيام بترك كاري الدجاج لمدة لا تقل عن 5 دقائق لحين أن يصبح الدجاج ناضج و يتسبك المرق.
- وأخيرًا القيام بإطفاء النار عن كاري الدجاج والقيام بوضعه في إناء التقديم مع الأرز الأبيض.